El impensado sustituto de Fermín en España: todas las bajas para el Mundial 2026

Fermín López, jugador del Barcelona, ha sido el último en sumarse a la larga lista de ausencias del Mundial 2026. En España ya hablan de su sustituto.
A continuación, se presenta la lista de las grandes figuras que se perderán la Copa del Mundo 2026.
Fermín López (España): El Barcelona confirmó que el mediocampista ofensivo se someterá a una cirugía tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho. Esta baja representa un golpe durísimo para el esquema de España, que pierde a una de sus piezas jóvenes más intensas y desequilibrantes justo antes de la cita mundialista.
Xavi Simons (Países Bajos): Una dramática rotura de ligamento cruzado anterior con el Tottenham en Molineux aparta al neerlandés de las canchas entre siete y nueve meses. Su ausencia apaga el motor creativo de la "Naranja Mecánica", privando al torneo de uno de los talentos más cotizados de la Premier League.
Hugo Ekitike (Francia): El peor escenario se confirmó para el delantero del PSG tras romperse el tendón de Aquiles en Anfield durante un duelo de Champions. Ekitike, que atravesaba el mejor momento de su carrera profesional, apuntaba a convertirse en el arma secreta y principal variante ofensiva de Les Bleus.
Eduardo Camavinga (Francia): La gran sorpresa de la convocatoria de Didier Deschamps fue la exclusión por decisión técnica del polivalente mediocampista del Real Madrid. Un curso irregular, marcado por constantes recaídas musculares y apenas 21 titularidades con el club merengue, terminaron pasándole factura al joven de 23 años.
Éder Militão (Brasil): El central del Real Madrid optó por operarse el bíceps femoral izquierdo en Finlandia tras sufrir una dolorosa recaída ante el Alavés. Con un tiempo estimado de recuperación de cinco meses, el Scratch du Oro pierde a su indiscutible pilar y líder de la zaga defensiva.
Luis Ángel Malagón (México): El guardameta del América vive un calvario tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en la Concachampions que lo obligó a pasar por el quirófano. En plena etapa de rehabilitación, el propio arquero confesó que está "aprendiendo a caminar de nuevo", despidiéndose del sueño mundialista.
Matthijs de Ligt (Países Bajos): Tras meses de rehabilitación fallida por problemas lumbares, el central del Manchester United se sometió a una cirugía de espalda que lo mantendrá inactivo hasta la próxima temporada. Ronald Koeman pierde así a uno de sus defensores con mayor experiencia internacional y jerarquía europea.
Gianluigi Donnarumma (Italia): El drama de la Azzurra se repite tras caer ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje europeo, extendiendo la maldición del actual portero del Manchester City. Pese a su estatus de élite mundial y su campeonato en la Euro 2021, el guardameta italiano sigue sin debutar en un Mundial.
Troy Parrott (Irlanda): La eliminación en penaltis ante Chequia truncó el sueño del delantero del AZ Alkmaar, quien firmó una temporada espectacular como goleador en la Eredivisie. A sus 24 años, el ariete se queda a las puertas de liderar el regreso de la selección irlandesa a la máxima vitrina.
Robert Lewandowski (Polonia): La derrota polaca ante Suecia en la repesca europea marca, con casi total certeza, el fin de la era mundialista para el legendario delantero de 37 años. El atacante del Barcelona se despide de los torneos de la FIFA tras haber dejado su huella en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Keylor Navas (Costa Rica): El histórico tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid verá el torneo desde fuera tras el fracaso de Costa Rica en la Concacaf. El actual arquero de Pumas no pudo rescatar a una selección tica que se quedó incluso lejos de la zona de repechaje.
Dominik Szoboszlai (Hungría): El tercer puesto en su grupo clasificatorio dejó sin opciones al talentoso mediocampista del Liverpool, baluarte de la Premier League. La ausencia del volante prolonga la sequía de Hungría, una nación histórica que no asiste a una Copa del Mundo desde México 1986.
Victor Osimhen (Nigeria): Las "Súper Águilas" cayeron en una dramática tanda de penaltis ante la República Democrática del Congo, dejando al torneo sin uno de los delanteros más temidos del planeta. El goleador de la liga italiana y turca con Napoli y Galatasaray será una de las ausencias mediáticas más pesadas.
Benjamin Sesko (Eslovenia): El potente atacante de 22 años, flamante fichaje del Atlético de Madrid, no pudo concretar la clasificación de su país en las eliminatorias de la UEFA. Considerado uno de los proyectos de delantero centro más prometedores de Europa, su explosión internacional tendrá que esperar.
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): Pese a brillar a nivel de clubes con el PSG conquistando la Champions y la Ligue 1, el desequilibrante extremo no pudo obrar el milagro en el Grupo E. El torneo norteamericano se priva de ver en acción a uno de los regateadores más electrizantes del panorama actual.
Bryan Mbeumo (Camerún): El nuevo atacante del Manchester United pagó caro el bajo rendimiento colectivo de Camerún en las eliminatorias de la AFCON. Mbeumo, que venía consolidado como una de las figuras más productivas de la liga inglesa, se despide prematuramente de la gran cita de selecciones.
Dusan Vlahovic (Serbia): El artillero de la Juventus de Turín no logró guiar a su selección ni siquiera a la zona de repesca tras finalizar terceros de grupo. Tras haber tenido minutos en Qatar 2022, el potente atacante de la Serie A sufre un doloroso frenazo en su trayectoria internacional.
Giorgi Mamardashvili (Georgia): Las notables actuaciones del nuevo portero del Liverpool no bastaron para rescatar la endeble estructura defensiva de la selección de Georgia. Consagrado como uno de los arqueros con mayor proyección del continente, el joven guardameta deberá aguardar al siguiente ciclo.
Jan Oblak (Eslovenia): A sus 32 años, el tiempo y las oportunidades se agotan para el emblemático guardameta del Atlético de Madrid, multicampeón a nivel de clubes. La eliminación de Eslovenia ratifica la paradoja de uno de los mejores porteros del siglo, que sigue sin debutar en un Mundial.
Rasmus Hojlund (Dinamarca): La sorpresiva eliminación danesa antes del repechaje frena en seco el debut mundialista del delantero del Napoli a sus 23 años. El atacante, llamado a ser el rostro del recambio generacional de Dinamarca, se queda sin el escenario ideal para consagrar su potencia física.