Hijo de Marcelo rechazó a Brasil y jugará con ellos: "Me da un poco de cosa..."

Marcelo, histórico exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña, se pronunció sobre la decisión de su hijo tras no querer representar a la 'Canarinha' y elegir a otra selección.
Enzo Alves, el hijo mayor de la leyenda de Real Madrid, Marcelo Vieira, firmó el pasado 27 de enero su primer contrato profesional con el club blanco. El delantero de 16 años estuvo acompañado por su padres y su hermano menor Liam al momento de rubricar su firma.
"¡Feliz de firmar mi primer contrato profesional! ¡Hala Madrid!", publicó el jugador en su cuenta de Instagram. Y Marcelo agregó: "Muy orgulloso de ti, mi hijo. ¡Te mereces todo esto! ¡Felicidades! Te amo. Seguimos firmes y fuertes".
A diferencia de su padre, Enzo se desempeña como un '9' nato y está desarrollando su talento en la cantera merengue, mejor conocida como la 'Fábrica'. De hecho, debutó en el Castilla bajo las órdenes del entrenador Álvaro Arbeloa antes de que diera el salto al primer equipo.
Tras firmar su contrato profesional con los blancos, una de las dudas que todavía faltaba por aclarar era a cuál selección representaría, ya que el futbolista nació en Madrid, por lo que tenía la posibilidad de jugar con España y también con Brasil debido a su padre.
A pesar de tener la doble nacionalidad y ser plenamente elegible para representar a Brasil, Enzo Alves prefirió sumarse al proyecto deportivo que le presentó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Marcelo declaró públicamente que aunque como brasileño le causa un sentimiento particular, apoya al 100% la decisión de su hijo porque se siente feliz y cómodo jugando con la selección española.
"Me da un poco de cosa que juegue para España porque mi vida entera fue jugando para Brasil", declaró el Marcelo sobre la decisión de su heredero, en declaraciones que recoge el diario Olé.
"Pero Enzo nació en España y su vida está aquí. A él le encanta Brasil y Río de Janeiro, se pone la camiseta de Fluminense, va a la playa,él es brasileño. Pero tiene todo aquí y la selección española fue muy top con nosotros", añadió el exjugador.
"Nos llamaron, nos explicaron el proyecto que tienen y eso para mí es lo más importante. Que él se sienta feliz y confortable en la decisión, pero la decisión es suya", cerró Marcelo.
Enzo no solo es el delantero titular de la Selección de España Sub-17, sino que también ha portado el brazalete de capitán en el equipo. Fue seleccionado de manera oficial por el DT Sergio García para liderar el ataque de la 'Rojita' en el Campeonato de Europa Sub-17.
Logró salir campeón en torneos juveniles con el combinado nacional, destacando actuaciones con dobletes en las fases clasificatorias.
Al tratarse de categorías juveniles, las normativas de la FIFA le permitirían cambiar su rumbo hacia la selección absoluta de Brasil en el futuro si así lo decidiera. Sin embargo, en este momento se encuentra firmemente consolidado y proyectado dentro del fútbol base español.
Para Marcelo, que su hijo represente a la 'Roja' le genera sentimientos encontrados, aunque reconoce que la decisión la tomó el joven futbolista y que la Federación española le presentó un proyecto que lo terminó de convencer.
Con 16 años, Enzo Alves se ha consolidado como una de las principales figuras y goleadores de la selección Sub-17 de España. Prioriza el fuerte sentido de pertenencia que tiene hacia el país donde nació y se crió, respaldado por la confianza deportiva que le han brindado las categorías inferiores.
El hijo de Marcelo destaca por su potencia física y olfato goleador en la cantera del Real Madrid. Se ha mostrado convencido por el proyecto formativo serio y estructurado que la Federación Española le puso sobre la mesa desde la categoría Sub-15.