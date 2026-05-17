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Bota de Oro 2026: hizo triplete, sorpresa en el top 5 y Mbappé le dice adiós

El ganador de la Bota de Oro 2026 arrasó con números inalcanzables y los otros goleadores que brillan en la clasificación.

    Bota de Oro 2026: hizo triplete, sorpresa en el top 5 y Mbappé le dice adiós
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    Así va la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026 que ya tiene dueño. El líder de la tabla de goleadores cerró con un hat-trick.

     Kevyn Oseguera
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    20. Vinicius Júnior / Real Madrid - 16 goles (x2) - 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El brasileño marcó el tanto del triunfo este domingo contra el Sevilla.
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    19. Ferran Torres / Barcelona - 16 goles (x2) - 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    18. Lamine Yamal / Barcelona - 16 goles (x2) - 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    17. Paul Onuachu / Trabzonspor - 22 goles (x1.5) - 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    16. Eldor Shomurodov / Estambul Başakşehir FK - 22 goles (x1.5) - 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    15. Vangelis Pavlidis / Benfica - 22 goles (x1.5) - 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    14. Lautaro Martínez / Inter de Milán - 17 goles (x2) - 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    13. Ante Budimir / Osasuna - 17 goles (x2) - 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    12. Serhou Guirassy / Borussia Dortmund - 17 goles (x2) - 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    11. Aleksandar Katai (Estrella Roja): 24 goles (x1,5): 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    10. Ayase Ueda / Feyenoord - 25 goles (x1,5): 37,5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    9. Deniz Undav / Stuttgart - 19 goles (x2) - 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    8. Esteban Lepaul / Rennes - 20 goles (x2): 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    7. Luis Suárez / Sporting de Lisboa - 28 goles (x1.5) - 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    6. Vedat Muriqi / Mallorca - 22 goles (x2) - 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    5. Igor Thiago / Brentford - 22 goles (x2) - 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    4. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb de Croacia): 31 goles (x1,5): 46,5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    3. Kylian Mbappé / Real Madrid - El delantero francés se fue en blanco en el triunfo (0-1) ante Sevilla y sigue con 24 goles, liderando el Pichichi de la Liga Española y tiene 48 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    2. Erling Haaland / Manchester City - 26 goles (x2) - El noruego lidera la tabla de goleadores de la Premier League y suma 52 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
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    1. Harry Kane / Bayern Múnich - El delantero alemán es el amo y señor de la Bota de Oro 2025-2026. Marcó un hat-trick (5-1) ante Colonia para cerrar la temporada en la Bundesliga y llegó a 36 goles, haciendo 72 puntos. Inalcanzable.
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    Harry Kane recibió el premio 'Torjägerkanone' por ser el máximo goleador de la temporada tras el partido de la Bundesliga entre el Bayern Múnich y el Colonia.
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