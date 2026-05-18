Olimpia y Saprissa siguen iguales: los clubes con más títulos en Centroamérica

Las ligas de Centroamérica están llegando a su fin y repasamos quiénes son los equipos más ganadores de la región. Olimpia y Saprissa siguen iguales luego de que se fueran en blanco en sus respectivas competencias.
Saprissa - El equipo más ganador del fútbol de Costa Rica se mantiene con 40 títulos de Liga y viene de caer en la final contra el Herediano con un global de 3-2. El 'Monstruo morado' es dirigido por Hernán Medford.
Olimpia - Los leones no lograron completar el tricampeonato con Eduardo Espinel en el banquillo y se quedan con 40 títulos de Liga en Honduras. Fueron eliminados del torneo por el Marathón el pasado viernes en San Pedro Sula.
Diriangén - Se trata del equipo más ganador del fútbol nicaragüense, acumulando 34 títulos de Liga en su historia. Viene de perder la final contra el Real Estelí, aunque ostenta el récord histórico de ser el único club del país que nunca ha descendido a la Segunda División.
Municipal - Los escarlatas están a las puertas de convertirse en el equipo con más títulos de la Liga de Guatemala. Por ahoran cuentan con 32 campeonatos y el próximo sábado se medirán al Xelajú por la gran final del torneo tras conseguir una amplia ventaja de 4-1 en la ida.
Comunicaciones - Al igual que Municipal, los cremas han levantado en 32 ocaciones el título del fútbol chapín. Fueron eliminados por el Xelajú en las semifinales del Clausura y podrían ser superados por los escarlatas.
Herediano - Se consagró campeón del presente torneo en Costa Rica tras derrotar en la final al Saprissa y ya suma un total de 32 títulos nacionales de Primera División, consolidándose como el segundo equipomás ganador del fútbol tico.
Alajuelense - El cuadro manudo se fue en blanco esta temporada y se quedó con 31 títulos en la Liga de Costa Rica, siendo superado por el Herediano. Se encuentra a nueve estrellas para poder alcanzar al Saprissa.
Real Estelí - El 'Tren del norte', dirigido por Diego Martín Vázquez, se impuso sobre el Diriangén en la final de la Liga de Nicaragua con una drámatica tanda de penales (5-4), y llegó a los 21 títulos nacionales. No había podido conquistar el certamen desde 2023.
Motagua - Las águilas disputan esta noche el pase a la final del Clausura hondureño contra el Génesis PN. Cuentan con un total de 19 títulos, siendo el segundo equipo más ganador de la Liga catracha, solo superado por Olimpia.
Club Deportivo FAS - Los tigres aseguraron su presencia en la final del Clausura tras imponerse por 2-0 al Municipal Limeño. Disputarán el título del fútbol salvadoreño ante el Águila el próximo sábado. Tienen 19 copas y sueñan con levantar la 20.
Alianza - Los albos fueron eliminados en cuartos de final por el Águila y cuentan con 19 campeonatos nacionales en El Salvador. Podría ser superado por el FAS, ya que por ahora ambas escuadras son las más ganadores del país.
Águila - Precisamente el cuadro emplumado quiere levantar su título 18 frente al FAS en la Liga salvadoreña. Por ahora cuentan con 17 campeonatos y buscarán dar una vuelta olímpica que no consiguen desde 2023.
Real España - La 'Máquina' aurinegra se juega el pase a la final del Clausura esta noche contra el Marathón en San Pedro Sula. Cuenta con 12 títulos de Liga Nacional de Honduras y quiere romper una larga sequía que data desde 2017.
Marathón - Los verdolagas, por su parte, buscarán eliminar a Real España para disputar la final e intentar alcanzar la décima. La institución tampoco ha logrado ganar el título desde 2017 cuando consiguieron la novena.