Lewandowski dice adiós al Camp Nou y llora con su mujer: su emotiva despedida

Así se vivió la despedida de Robert Lewandowski del Camp Nou: el discurso tras terminar el partido con triunfo sobre el Betis y las imágenes con su esposa llorando.
El Barcelona, bicampeón de LaLiga, disputó este domingo su último partido en el Camp Nou de la temporada y lo hizo en una noche cargada de emoción por la despedida de Robert Lewandowski del recinto azulgrana.
Tras cuatro temporadas en el equipo, el polaco decidió no renovar su contrato y buscará tener una última aventura a sus 37 años antes de colgar los botines. A partir del 30 de junio ya no pertenecerá a la disciplina del Barça.
Antes que rodara el balón en el Camp Nou, Raphinha, Cubarsí, Lamine Yamal, Joan Garcia, Eric García y Pedri recibieron sus premios por estar incluidos en el Equipo de la Temporada de LaLiga.
Seguidamente, Lamine Yamal se dirigió a los palcos del inmueble para animar a sus compañeros y Ferran Torres lo acompañó. Ambos futbolistas se recuperan de unas molestias físicas.
El cuadro catalán abrió el marcador a los 27 minutos con un golazo de Raphinha desde el tiro libre. El brasileño engañó por completo al guardameta Álvaro Valles, disparon al palo derecho y dejándolo sin reacción.
El equipo local aumentó la ventaja al 61' con el doblete de Raphinha. Esta vez lo hizo con un zurdazo cruzado y llegó a los 13 goles en el campeonato. Seguidamente, Hansi Flick decidió sacarlo para darle entrada a Roony Bardghji.
El Betis logró recortar distancias con un penal del exmadridista Isco en el 68', pero tan solo cinco minutos más tarde el portugués Joao Cancelo se sumó al ataque y con un disparo fuera del área sentenció la victoria por 3-1.
Flick siguió apostando con Lewandowski, pero el polaco se fue en blanco, tuvo un par de ocasiones para anotar y finalmente dejó el campo al 83' entre lágrimas. Era su útima noche en el Camp Nou.
Los miles de aficionados del Barcelona se levantaron de sus butacas y lo ovacionaron con cánticos y aplausos. El delantero respondió al inmenso cariño y el canterano Marc Casadó tomó su puesto.
Cuando estaba llegando a la zona de los banquillo, Flick lo esperaba con los brazos abiertos. 'Lewy' no podía contener las lágrimas tras aceptar que había disputado su último partido en el Camp Nou.
Lewandowski recibió el homenaje de la fanaticada blaugrana que le reconoció su paso por el club, luego de siete títulos y 119 tantos marcados desde que llegó en 2022 procedente del Bayern Múnich.
Una vez finalizado el encuentro, Lewandowski regresó al césped para dar su discurso y despedirse de los hinchas. El futbolista estaba visiblemente emocionado.
"Para mí es un día muy emocionante y muy difícil, cuando llegué sabía que este club era grande, pero el cariño que he sentido ha sido increíble. Desde el primer día me sentí como en casa, nunca lo olvidaré. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar por este club", declaró el polaco.
"He vivido grandes momentos aquí. Me siento muy orgulloso. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barça en el corazón. Gracias afición, una vez culer, siempre culer. Visca el Barça y visca Cataluña", sentenció.
Ha sido el colofón a una noche especial en el Camp Nou. Arropado por muchos más compatriotas de lo habitual, ataviados en las gradas con camisetas de su ídolo y banderas de Polonia, Lewandowski se marchó sin marcar, pero su nombre fue coreado múltiples veces durante el partido.
En agosto cumplirá 38 años y termina contrato este verano. Se marchará tras cuatro temporadas en las que ha marcado 119 goles en 192 partidos (a falta de una jornada), y ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Es el décimocuarto máximo goleador de la historia del Barcelona.
Lewandowski anunció públicamente su salida el día anterior en un mensaje publicado en las redes sociales, en el que dijo marcharse con "la sensación de haber cumplido una misión" y de haber devuelto al Barça al lugar "donde se merece estar". Y no es para menos.
Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue con su esposa Anna Lewandowska. La influencer polaca ingresó al campo con sus dos hijas y lloró junto a su marido.
Seguidamente se dieron un fuerte abrazo y un beso. Ambos decidieron que lo mejor para su familia era terminar su ciclo en Barcelona.
De esta manera, Lewandowski se despidió del Camp Nou y vestirá por última vez la camiseta azulgrana el próximo sábado en el cierre de LaLiga enfrentando al Valencia en Mestalla. Ahí tendrá la oportunidad de marcar su último gol con el Barça.