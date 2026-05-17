Lewandowski dice adiós al Camp Nou y llora con su mujer: su emotiva despedida

"Para mí es un día muy emocionante y muy difícil, cuando llegué sabía que este club era grande, pero el cariño que he sentido ha sido increíble. Desde el primer día me sentí como en casa, nunca lo olvidaré. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar por este club", declaró el polaco.