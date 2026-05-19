"La última de Jeaustin" y "Farioli, escándalo": Prensa tras festejo de Marathón

El Monstruo Verde se convirtió en finalista del torneo Clausura luego de empatar 1-1 frente a Real España y convertirse en líder de la triangular A. Fotos capturas de pantalla.
Walter García, periodista de DIEZ, resaltando que Marathón busca revancha en la final.
En Costa Rica estuvieron pendientes, pero Jeaustin Campos no logró el objetivo.
Mario Moreno, periodista de DIEZ, destacando la clasificación de Marathón a la Copa Centroamericana 2026.
Y llenando de elogios al talentoso mediocampista Brian Farioli y su partidazo de anoche.
Gustavo Roca, periodista de DIEZ, no dudó en mencionar el fracaso de Real España en el intento de lograr el título y quedarse previo a la gran final.
Y destacando las posibles fechas de los encuentros por la corona del torneo Clausura de la Liga Hondubet.
La sorpresa de Marathón encabezó los titulares en los medios digitales nacionales.
En Costa Rica lamentaron la dolorosa eliminación de Jeaustin Campos a manos de Marathón.
Brian Farioli fue el futbolista que más destacó en el último duelo de la triangular frente a Real España.
La diputada Iroshka Elvir felicitó a los finalistas del campeonato tras dejar en el camino a Génesis PN y Real España.
"No reaccionó en más de 50 minutos", dijo el periodista Chaco Funes en sus redes.
Además resaltó a los tres clubes que representarán a Honduras en la Copa Centroamericana 2026.
"Un crack", German Alvarado, comunicador de La Prensa, quedó asombrado por el talento del argentino.
Nahúm Aguilar, jefe de redacción de DIEZ, asegurando que el Monstruo Verde es justo finalista.
"Esta debe ser la última de Jeaustin Campos, no es mal entrenador", afirmó el periodista Marvin Ávila.
Así anunció Diario La Prensa la gran final del torneo Clausura que protagonizarán Motagua y Marathón.
Diario El Heraldo informando a los dos finalistas del torneo Clausura tras la finalización de las triangulares.
Ismael Ramos, estadígrafo hondureño, destacó que Real España pasó de la cima al sexto lugar en el torneo Clausura.
"Sin presencia internacional", es lo que dijo ESPN tras la eliminación de Real España en el torneo Clausra.