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"La última de Jeaustin" y "Farioli, escándalo": Prensa tras festejo de Marathón

El Monstruo Verde se convirtió en finalista del torneo Clausura luego de empatar 1-1 frente a Real España y convertirse en líder de la triangular A.

    La última de Jeaustin y Farioli, escándalo: Prensa tras festejo de Marathón
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    El Monstruo Verde se convirtió en finalista del torneo Clausura luego de empatar 1-1 frente a Real España y convertirse en líder de la triangular A. Fotos capturas de pantalla.
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    Walter García, periodista de DIEZ, resaltando que Marathón busca revancha en la final.
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    En Costa Rica estuvieron pendientes, pero Jeaustin Campos no logró el objetivo.
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    Mario Moreno, periodista de DIEZ, destacando la clasificación de Marathón a la Copa Centroamericana 2026.
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    Y llenando de elogios al talentoso mediocampista Brian Farioli y su partidazo de anoche.
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    Gustavo Roca, periodista de DIEZ, no dudó en mencionar el fracaso de Real España en el intento de lograr el título y quedarse previo a la gran final.
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    Y destacando las posibles fechas de los encuentros por la corona del torneo Clausura de la Liga Hondubet.
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    La sorpresa de Marathón encabezó los titulares en los medios digitales nacionales.
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    En Costa Rica lamentaron la dolorosa eliminación de Jeaustin Campos a manos de Marathón.
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    Brian Farioli fue el futbolista que más destacó en el último duelo de la triangular frente a Real España.
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    La diputada Iroshka Elvir felicitó a los finalistas del campeonato tras dejar en el camino a Génesis PN y Real España.
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    "No reaccionó en más de 50 minutos", dijo el periodista Chaco Funes en sus redes.
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    Además resaltó a los tres clubes que representarán a Honduras en la Copa Centroamericana 2026.
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    "Un crack", German Alvarado, comunicador de La Prensa, quedó asombrado por el talento del argentino.
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    Nahúm Aguilar, jefe de redacción de DIEZ, asegurando que el Monstruo Verde es justo finalista.
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    "Esta debe ser la última de Jeaustin Campos, no es mal entrenador", afirmó el periodista Marvin Ávila.
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    Así anunció Diario La Prensa la gran final del torneo Clausura que protagonizarán Motagua y Marathón.
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    Diario El Heraldo informando a los dos finalistas del torneo Clausura tras la finalización de las triangulares.
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    Ismael Ramos, estadígrafo hondureño, destacó que Real España pasó de la cima al sexto lugar en el torneo Clausura.
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    "Sin presencia internacional", es lo que dijo ESPN tras la eliminación de Real España en el torneo Clausra.
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