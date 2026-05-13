Torneo de Reservas: Marathón golea y escala a la cima; Motagua no encuentra rumbo

Los azules se pusieron arriba primero gracias a un lanzamiento penal que <b>Jonathan Argueta </b>convirtió en gol a los 9 minutos de juego. B Lasague (34’) empató el compromiso.L Velasquez (46’) y A Thomas (74´) sellaron el triunfo de los pamperos, pero para meterle un poco de drama <b>Jonathan Argueta</b> hizo el segundo gol de Motagua al minuto 81 desde la vía del penal.Los próximos compromisos serán el viernes: <b>Olimpia </b>ante <b>Marathón </b>y <b>Platense </b>recibirá a <b>Motagua</b>.<b>Tabla de posiciones:</b><b>Triangular A:<br /></b>Marathón 3<br />Olimpia 1<br />UPNFM 1<b>Triangulares B:<br /></b>Platense 3<br />Olancho 3<br />Motagua 0