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Torneo de Reservas: Marathón golea y escala a la cima; Motagua no encuentra rumbo

Motagua no la pasa bien en la Triangular del torneo de reservas del fútbol de Honduras.

  • Torneo de Reservas: Marathón golea y escala a la cima; Motagua no encuentra rumbo
2026-05-13

El torneo de Reservas está en su etapa de liguilla y así como el campeonato de primera división, se encuentran en las triangulares. El martes se disputaron dos encuentros de la jornada dos donde Olancho FC y Marathón celebraron.

El Yankel Rosenthal fue testigo de la goleada del cuadro verdolaga sobre los Lobos por un marcador de 5-0. Los autores de los tantos fueron: César Gaido (32’), Holson Cacho (36’), Diego Ruíz (50’) y un doblete del delantero Irvin Pérez (80´ y 88’).

Esa victoria catapulto al mounstrito al liderato del grupo A con tres unidades, mientras que UPNFM y Olimpia tienen 1.

El otro juego se llevó a cabo en el Complejo Deportivo La Vega de Tegucigalpa. Las águilas del Motagua y Potros nos regalaron un partido muy entretenido donde hubo muchas emociones (3-2).

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Los azules se pusieron arriba primero gracias a un lanzamiento penal que Jonathan Argueta convirtió en gol a los 9 minutos de juego. B Lasague (34’) empató el compromiso.

L Velasquez (46’) y A Thomas (74´) sellaron el triunfo de los pamperos, pero para meterle un poco de drama Jonathan Argueta hizo el segundo gol de Motagua al minuto 81 desde la vía del penal.

Los próximos compromisos serán el viernes: Olimpia ante Marathón y Platense recibirá a Motagua.

Tabla de posiciones:

Triangular A:
Marathón 3
Olimpia 1
UPNFM 1

Triangulares B:
Platense 3
Olancho 3
Motagua 0

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
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