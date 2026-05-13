Torneo de Reservas: Marathón golea y escala a la cima; Motagua no encuentra rumbo

El torneo de Reservas está en su etapa de liguilla y así como el campeonato de primera división, se encuentran en las triangulares. El martes se disputaron dos encuentros de la jornada dos donde Olancho FC y Marathón celebraron.

El Yankel Rosenthal fue testigo de la goleada del cuadro verdolaga sobre los Lobos por un marcador de 5-0. Los autores de los tantos fueron: César Gaido (32’), Holson Cacho (36’), Diego Ruíz (50’) y un doblete del delantero Irvin Pérez (80´ y 88’).

Esa victoria catapulto al mounstrito al liderato del grupo A con tres unidades, mientras que UPNFM y Olimpia tienen 1.

El otro juego se llevó a cabo en el Complejo Deportivo La Vega de Tegucigalpa. Las águilas del Motagua y Potros nos regalaron un partido muy entretenido donde hubo muchas emociones (3-2).