Marruecos junto a selección de Concacaf: la noticia que se confirma a 37 días del Mundial 2026

La Gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció este martes que la selección masculina de fútbol de Marruecos "y otros tres equipos más" han elegido el estado sede de la final del Mundial como centro de operaciones para el torneo. "Es un verdadero testimonio del emocionante rol que tendrá el estado de Nueva Jersey como centro de la Copa del Mundo", expresó Sherrill en un comunicado junto con el embajador marroquí en Estados Unidos, Youssef Amrani, y el consejero delegado del comité de la sede Nueva York/Nueva Jersey, Alex Lasry.

Brasil, única pentacampeona de la Copa del Mundo, y Senegal, ganador sobre el terreno de juego de la última Copa África y finalmente subcampeón tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), también han confirmado que se establecerán en el estado de Nueva Jersey. Además de Marruecos, Brasil y Senegal, Haití será la cuarta selección que tendrá el campamento base en Nueva Jersey, y se instalará en la Universidad de Stockton (Galloway), al sureste del estado, según ha avanzado The Athletic. Brasil se concentrará en el Columbia Park Training Center, ciudad deportiva de los New York Red Bulls de la MLS en Morristown, Nueva Jersey. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Marruecos, cuarto lugar en Catar 2022, lo hará en la escuela Pingry, al oeste del estado (Basking Ridge, Nueva Jersey), mientras que Senegal se establecerá en la Universidad de Rutgers en Piscataway, Nueva Jersey. La selección norafricana disputará un partido amistoso contra la Noruega de Halland el 7 de junio en el estadio Sports Illustrated, campo de los New York Red Bulls de la MLS y del Gotham FC de la NWSL a apenas 30 minutos en coche del estadio MetLife que albergará la final del Mundial el 19 de julio.