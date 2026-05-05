Marruecos junto a selección de Concacaf: la noticia que se confirma a 37 días del Mundial 2026

Brasil, única pentacampeona de la Copa del Mundo, y Senegal, ganador sobre el terreno de juego de la última Copa África y finalmente subcampeón tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), también han confirmado que se establecerán en el estado de Nueva Jersey.Además de Marruecos, Brasil y Senegal, Haití será la cuarta selección que tendrá el campamento base en Nueva Jersey, y se instalará en la Universidad de Stockton (Galloway), al sureste del estado, según ha avanzado The Athletic.Brasil se concentrará en el Columbia Park Training Center, ciudad deportiva de los New York Red Bulls de la MLS en Morristown, Nueva Jersey.