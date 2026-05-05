Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético: "En la cárcel Cristo me hizo libre"

Tras la celebración, <b>The Change</b> resumió el encuentro en sus redes oficiales con un mensaje de tono espiritual: "Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos".El Metropolitano acogió a asistentes procedentes de distintas comunidades cristianas, con una presencia mayoritaria del ámbito evangélico. El programa incluyó actuaciones de artistas cristianos y un coro góspel, además de intervenciones de predicadores internacionales.La organización aseguró que la cita buscaba consolidar a Madrid como "capital europea del gospel y punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África".