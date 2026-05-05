Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético: "En la cárcel Cristo me hizo libre"

El estadio Metropolitano acogió este sábado The Change Madrid 2026, un encuentro cristiano de perfil evangélico que reunió a más de 35.000 personas, en una jornada con música góspel, oración colectiva y mensajes centrados en la conversión y la evangelización. La organización presentó la cita en la casa del Atlético de Madrid como uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa". La entrada era gratuita, aunque era necesario reservar previamente un código a través de la web oficial.

Tras la celebración, The Change resumió el encuentro en sus redes oficiales con un mensaje de tono espiritual: "Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos". El Metropolitano acogió a asistentes procedentes de distintas comunidades cristianas, con una presencia mayoritaria del ámbito evangélico. El programa incluyó actuaciones de artistas cristianos y un coro góspel, además de intervenciones de predicadores internacionales. La organización aseguró que la cita buscaba consolidar a Madrid como "capital europea del gospel y punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

PRESENCIA DE DANI ALVES

Uno de los nombres que más atención generó fue el de Dani Alves. El exfutbolista del Barcelona y de la selección brasileña era uno de los principales reclamos del evento. De acuerdo con la organización, su intervención consistiría en un "testimonio público" en el que compartiría "cómo y por qué ha decidido convertirse al evangelio".