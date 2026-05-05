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Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético: "En la cárcel Cristo me hizo libre"

El brasileño ue uno de los invitados destacados de The Change Madrid 2026, un encuentro religioso realizado en Madrid.

2026-05-05

El estadio Metropolitano acogió este sábado The Change Madrid 2026, un encuentro cristiano de perfil evangélico que reunió a más de 35.000 personas, en una jornada con música góspel, oración colectiva y mensajes centrados en la conversión y la evangelización.

La organización presentó la cita en la casa del Atlético de Madrid como uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa". La entrada era gratuita, aunque era necesario reservar previamente un código a través de la web oficial.

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Tras la celebración, The Change resumió el encuentro en sus redes oficiales con un mensaje de tono espiritual: "Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos".

El Metropolitano acogió a asistentes procedentes de distintas comunidades cristianas, con una presencia mayoritaria del ámbito evangélico. El programa incluyó actuaciones de artistas cristianos y un coro góspel, además de intervenciones de predicadores internacionales.

La organización aseguró que la cita buscaba consolidar a Madrid como "capital europea del gospel y punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África".

PRESENCIA DE DANI ALVES

Uno de los nombres que más atención generó fue el de Dani Alves. El exfutbolista del Barcelona y de la selección brasileña era uno de los principales reclamos del evento. De acuerdo con la organización, su intervención consistiría en un "testimonio público" en el que compartiría "cómo y por qué ha decidido convertirse al evangelio".

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Durante su participación, Alves aludió a su paso por prisión y vinculó su actual etapa personal con su fe evangélica. "Estuve 14 meses en la cárcel, pero en la cárcel Cristo me hizo libre", afirmó ante todos, en una intervención centrada en la idea de conversión y cambio personal. "Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús", señaló durante su discurso.

Su presencia fue uno de los momentos de mayor repercusión mediática de la jornada, tanto por su pasado como futbolista como por su nueva faceta vinculada a la predicación religiosa tras salir de prisión.

El exfutbolista fue condenado en primera instancia en 2024 por agresión sexual a cuatro años y seis meses de prisión. Luego, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa condena y lo absolvió en marzo de 2025. La Fiscalía recurrió después la absolución ante el Tribunal Supremo.

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