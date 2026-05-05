¡Polémica! Rudiger golpeó a un compañero y crece la tensión en el Real Madrid: "Ya habían tenido un pique"

De hecho, el periodista Miguel Serrano , en el programa 'Radioestadio Noche' de la cadena Onda Cero, reveló un nuevo episodio bastante grave.

Con la crítica situación deportiva que vive el Real Madrid , teniendo en cuenta que están a pocos días de certificar una segunda temporada sin títulos, las tensiones que hay dentro del vestuario, tanto con el entrenador como entre los jugadores, están latentes.

De acuerdo con el reportero, Antonio Rudiger agredió a Álvaro Carreras con una bofetada en la ciudad deportiva de Valdebebas, entre el partido contra el Alavés y el del Betis.

Todo habría comenzado con una discusión entre los dos defensas durante un entrenamiento y, presuntamente, terminó con un golpe del alemán hacia el español.

Aunque el comunicador explica que el conflicto no fue a más, se hace evidente la tensa situación que existe en el vestuario por compartir diferentes visiones del fútbol y la brecha generacional.

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"Rudiger le dio un tortazo a Carreras por una discusión, ya han tenido algún rifirrafe. Esto ocurrió entre el partido del Alavés, que curiosamente es el último de titular de Carreras, y el del Betis. Fue en Valdebebas. Ya habían tenido un pique porque Rudiger entiende el fútbol de una manera distinta. Son momentos de mucha tensión en el vestuario", apuntó Miguel Serrano.