¡Polémica! Rudiger golpeó a un compañero y crece la tensión en el Real Madrid: "Ya habían tenido un pique"

De acuerdo con el reportero, <b>Antonio Rudiger</b> agredió a <b>Álvaro Carreras</b> con una bofetada en la ciudad deportiva de Valdebebas, entre el partido contra el <b>Alavés </b>y el del <b>Betis</b>.Todo habría comenzado con una discusión entre los dos defensas durante un entrenamiento y, presuntamente, terminó con un golpe del alemán hacia el español.Aunque el comunicador explica que el conflicto no fue a más, se hace evidente la tensa situación que existe en el vestuario por compartir diferentes visiones del fútbol y la brecha generacional."Rudiger le dio un tortazo a Carreras por una discusión, ya han tenido algún rifirrafe. Esto ocurrió entre el partido del Alavés, que curiosamente es el último de titular de Carreras, y el del Betis. Fue en Valdebebas. Ya habían tenido un pique porque Rudiger entiende el fútbol de una manera distinta. Son momentos de mucha tensión en el vestuario", apuntó <b>Miguel Serrano</b>.