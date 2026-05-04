Mbappé medita tomar la decisión que nadie esperaba en el Real Madrid por el conflicto con Vinicius y Bellingham

La tensión en el vestuario del Real Madrid ha llegado a su punto máximo tras la difusión de unas fotos de Kylian Mbappé de vacaciones en un yate en Italia. Mientras sus compañeros se preparan para el clásico contra el Barcelona, el francés disfruta de un descanso que ha indignado tanto a la plantilla como a la directiva merengue. Aunque los roces internos se mantenían en secreto para proteger los objetivos deportivos, este viaje ha provocado un quiebre que parece definitivo. El delantero se limitó a decir "no lo entiendo" al ser consultado por la prensa, evidenciando una desconexión total con el sentimiento de urgencia que vive el club actualmente.

Mbappé se encuentra aislado en un vestuario que mayoritariamente apoya la continuidad de Arbeloa como técnico, mientras que él preferiría un cambio en el banquillo. Figuras clave como Vinícius, Bellingham y Courtois cierran filas en torno al entrenador, marcando una distancia insalvable con la postura del atacante francés. Tras sufrir una lesión muscular ante el Betis, existen sospechas de que el jugador está priorizando su recuperación para el Mundial en lugar de ayudar al equipo en LaLiga. Esta actitud ha generado desconfianza en el club, ya que se teme que Mbappé no vuelva a vestir la camiseta blanca en lo que resta de la temporada.

El propio Arbeloa lanzó un mensaje contundente en rueda de prensa exigiendo compromiso y sudor por encima de las galas y el tiempo libre. El técnico evitó las comparaciones directas, pero dejó claro que el Real Madrid necesita futbolistas que demuestren entrega absoluta, algo que hoy se cuestiona en el francés. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Debido a este ambiente hostil, Mbappé medita seriamente abandonar el Real Madrid mucho antes de que finalice su contrato en 2029. El jugador se siente traicionado por supuestas filtraciones internas y considera que el desgaste emocional con sus compañeros es ya una situación irreversible que no tiene solución.