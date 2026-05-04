Mbappé medita tomar la decisión que nadie esperaba en el Real Madrid por el conflicto con Vinicius y Bellingham

El propio Arbeloa lanzó un mensaje contundente en rueda de prensa exigiendo compromiso y sudor por encima de las galas y el tiempo libre. El técnico evitó las comparaciones directas, pero dejó claro que el Real Madrid necesita futbolistas que demuestren entrega absoluta, algo que hoy se cuestiona en el francés.Debido a este ambiente hostil, <b>Mbappé</b> medita seriamente abandonar el Real Madrid mucho antes de que finalice su contrato en 2029. El jugador se siente traicionado por supuestas filtraciones internas y considera que el desgaste emocional con sus compañeros es ya una situación irreversible que no tiene solución.