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Mbappé medita tomar la decisión que nadie esperaba en el Real Madrid por el conflicto con Vinicius y Bellingham

Real Madrid y el estallido que no vio venir de parte de Kylian Mbappé.

  • Mbappé medita tomar la decisión que nadie esperaba en el Real Madrid por el conflicto con Vinicius y Bellingham

    Kylian Mbappé lo ha comenzado a pensar, según informa la prensa española.

     Kevyn Oseguera
2026-05-04

La tensión en el vestuario del Real Madrid ha llegado a su punto máximo tras la difusión de unas fotos de Kylian Mbappé de vacaciones en un yate en Italia. Mientras sus compañeros se preparan para el clásico contra el Barcelona, el francés disfruta de un descanso que ha indignado tanto a la plantilla como a la directiva merengue.

Aunque los roces internos se mantenían en secreto para proteger los objetivos deportivos, este viaje ha provocado un quiebre que parece definitivo. El delantero se limitó a decir "no lo entiendo" al ser consultado por la prensa, evidenciando una desconexión total con el sentimiento de urgencia que vive el club actualmente.

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Mbappé se encuentra aislado en un vestuario que mayoritariamente apoya la continuidad de Arbeloa como técnico, mientras que él preferiría un cambio en el banquillo. Figuras clave como Vinícius, Bellingham y Courtois cierran filas en torno al entrenador, marcando una distancia insalvable con la postura del atacante francés.

Tras sufrir una lesión muscular ante el Betis, existen sospechas de que el jugador está priorizando su recuperación para el Mundial en lugar de ayudar al equipo en LaLiga. Esta actitud ha generado desconfianza en el club, ya que se teme que Mbappé no vuelva a vestir la camiseta blanca en lo que resta de la temporada.

El propio Arbeloa lanzó un mensaje contundente en rueda de prensa exigiendo compromiso y sudor por encima de las galas y el tiempo libre. El técnico evitó las comparaciones directas, pero dejó claro que el Real Madrid necesita futbolistas que demuestren entrega absoluta, algo que hoy se cuestiona en el francés.

Debido a este ambiente hostil, Mbappé medita seriamente abandonar el Real Madrid mucho antes de que finalice su contrato en 2029. El jugador se siente traicionado por supuestas filtraciones internas y considera que el desgaste emocional con sus compañeros es ya una situación irreversible que no tiene solución.

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La falta de títulos en las últimas dos temporadas ha profundizado una crisis donde el delantero nunca logró conectar con el corazón del madridismo. La directiva observa con preocupación cómo su gran apuesta se desmorona, mientras el entorno del jugador no descarta una salida inmediata ante una incomodidad que es ya extrema.

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