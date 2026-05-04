OFICIAL: Real Madrid confirma que será operado, no estará contra Barcelona y dice adiós al Mundial 2026

El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, volvió a completar este lunes una sesión de entrenamiento después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City, en tanto que el francés Ferland Mendy sufre una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Courtois, que se tuvo que retirar en el intermedio del partido contra el conjunto de Pep Guardiola correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, completó este lunes el entrenamiento, el primero de la semana del equipo blanco para preparar el clásico del domingo en el Spotify Camp Nou.

El portero belga se ha perdido desde entonces ocho partidos, entre ellos el derbi ante el Atlético de Madrid y los dos de cuartos de final de la competición continental ante el Bayern Múnich. Por contra, continuaron con la recuperación de sus respectivas lesiones Dani Carvajal, el turco Arda Güler, el francés Kylian Mbappé y los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes. Como es habitual, los titulares de campo en la victoria ante el Espanyol tuvieron trabajo de recuperación y el resto de la plantilla se ejercitó en el césped. Mendy es la otra baja que tiene Álvaro Arbeloa tras lesionarse este domingo en el encuentro ante el Espanyol. Según el parte médico emitido este lunes, se le ha diagnosticado "una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha", por lo que queda pendiente de evolución. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE