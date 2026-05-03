Real Madrid gana, pero Barcelona podría coronarse campeón en el Clásico: así va la tabla de posiciones de la Liga Española

El Real Madrid, con un doblete de Vinicius, derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y evitó el alirón del Barcelona, pero ahora los culés podrían coronarse campeones en el Clásico de la próxima jornada.

El conjunto blanco, que tuvo que lamentar la lesión de Ferland Mendy, esperó a la segunda parte para sacar a relucir toda su precisión y el brasileño batió a Dmitrovic en los minutos 55 y 66.

Con este triunfo, el Real Madrid sigue en el segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 77 puntos, está lejos del líder Barcelona que llegó a 88 unidades. Son 11 puntos de diferencia.