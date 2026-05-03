Real Madrid gana, pero Barcelona podría coronarse campeón en el Clásico: así va la tabla de posiciones de la Liga Española

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/en-vivo-barcelona-hoy-vs-osasuna-resumen-goles-laliga-campeon-real-madrid-pasillo-yamal-flick-alineaciones-JF30429440" target="_blank">Barça de Hansi Flick</a> </b>ganó el sábado en el campo del Osasuna por 1-2 gracias a los goles de <b>Robert Lewandowski </b>y <b>Ferran Torres</b>. Descontó Raúl García para el equipo navarro, pero no fue suficiente para evitar el triunfo de los culés.En el tercer lugar se afianzó el <b>Villarreal </b>con su goleada 5-1 contra el <b>Levante UD</b>. El Submarino Amarillo llegó a 68 puntos y aseguró su clasificación a la próxima edición de la <b>UEFA Champions League</b>.El <b>Atlético de Madrid </b>también sumó de a tres en esta jornada, se impuso de visita 0-2 frente al Valencia y es cuarto con 63 unidades.En la zona del descenso, el <b>Levante </b>se hundió más con esa derrota ante Villarreal. El equipo del hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-pierde-proximo-partido-villarreal-humilla-debil-levante-la-segunda-division-tabla-posiciones-LF30427936" target="_blank">Kervin Arriaga</a> </b>es penúltimo con 33 puntos, cinco más que el sotanero Real Oviedo (28 pts). El Sevilla, que juega este lunes ante Real Sociedad, también está en zona roja con 34.