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Real Madrid gana, pero Barcelona podría coronarse campeón en el Clásico: así va la tabla de posiciones de la Liga Española

La Casa Blanca derrotó a Espanyol con un Vinicius enrachado, pero Barcelona podría celebrar el título de la Liga en su cara.

  • Real Madrid gana, pero Barcelona podría coronarse campeón en el Clásico: así va la tabla de posiciones de la Liga Española

    Barcelona podría coronarse campeón de la Liga Española en la próxima jornada ante Real Madrid.
2026-05-03

El Real Madrid, con un doblete de Vinicius, derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y evitó el alirón del Barcelona, pero ahora los culés podrían coronarse campeones en el Clásico de la próxima jornada.

El conjunto blanco, que tuvo que lamentar la lesión de Ferland Mendy, esperó a la segunda parte para sacar a relucir toda su precisión y el brasileño batió a Dmitrovic en los minutos 55 y 66.

Con este triunfo, el Real Madrid sigue en el segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 77 puntos, está lejos del líder Barcelona que llegó a 88 unidades. Son 11 puntos de diferencia.

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El Barça de Hansi Flick ganó el sábado en el campo del Osasuna por 1-2 gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Descontó Raúl García para el equipo navarro, pero no fue suficiente para evitar el triunfo de los culés.

En el tercer lugar se afianzó el Villarreal con su goleada 5-1 contra el Levante UD. El Submarino Amarillo llegó a 68 puntos y aseguró su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El Atlético de Madrid también sumó de a tres en esta jornada, se impuso de visita 0-2 frente al Valencia y es cuarto con 63 unidades.

En la zona del descenso, el Levante se hundió más con esa derrota ante Villarreal. El equipo del hondureño Kervin Arriaga es penúltimo con 33 puntos, cinco más que el sotanero Real Oviedo (28 pts). El Sevilla, que juega este lunes ante Real Sociedad, también está en zona roja con 34.

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El Espanyol, que sigue sin alejarse del descenso, enseñó los dientes con un remate de cabeza de Cabrera al final de la primera mitad y con tiros lejanos, pero desapareció del choque tras el 0-2.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

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Redacción web
Redacción Diez

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