Arbeloa volvió a borrarlo: la convocatoria del Real Madrid para enfrentar hoy al Espanyol en LaLiga

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el entrenador español habló de los códigos del vestuario cuando fue preguntado por la situación del jugador."No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y aprendí de los veteranos que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso lo mantengo", declaró.De acuerdo con la prensa española, <b>Ceballos </b>mantuvo una fuerte discusión con <b>Arbeloa</b>, por lo que no volverá a jugar mientras el DT sigue al frente del equipo y en verano buscará otro destino, aunque todavía le queda un año más de contrato con el <b>Real Madrid</b>.