Arbeloa volvió a borrarlo: la convocatoria del Real Madrid para enfrentar hoy al Espanyol en LaLiga

Dani Ceballos, mediocampista del Real Madrid, se quedó fuera de la convocatoria por segunda jornada consecutiva y no estará en el choque que disputarán los blancos este domingo frente al Espanyol en el RCDE Stadium, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga. Álvaro Arbeloa volvió a prescindir por motivos técnicos de Ceballos, que ya se ausentó en la anterior lista del partido que su equipo empató 1-1 con el Betis en el estadio Benito Villamarín.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el entrenador español habló de los códigos del vestuario cuando fue preguntado por la situación del jugador. "No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y aprendí de los veteranos que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso lo mantengo", declaró. De acuerdo con la prensa española, Ceballos mantuvo una fuerte discusión con Arbeloa, por lo que no volverá a jugar mientras el DT sigue al frente del equipo y en verano buscará otro destino, aunque todavía le queda un año más de contrato con el Real Madrid. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El resto de la convocatoria está marcada por las múltiples ausencias de jugadores lesionados. Por esa razón, no están Thibaut Courtois, Rodrygo, Kylian Mbappé, Arda Güler, Éder Militao y Dani Carvajal. Así pues, en el la medulas aparecen nombres como el de Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Thiago y Palacios, mientras que en ataque entran Vinicius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. El Real Madrid, segundo en la clasificación con 74 puntos, está obligado a ganar, después de que el Barcelona se impusiera al Osasuna (1-2) y llegara a las 88 unidades, lo que podría darle este domingo el título.