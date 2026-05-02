El resultado que necesita Inter de Milán para ser campeón de la Serie A: así quedó la tabla de posiciones tras el tropiezo de Napoli

El Como 1907 y el Napoli empataron este sábado en un partido en el que el conjunto del español Cesc Fàbregas demostró nuevamente su competitividad ante un gigante como el Nápoles, aunque ninguno logró concretar, lo que deja al Inter de Milan a solo un punto de conquistar el 'Scudetto'.Fàbregas es el más querido por la afición, que no duda en mostrar su apoyo con pancartas con su rostro. Sueñan con clasificar a la Liga de Campeones y están a solo dos puntos, pero este sábado se enfrentaron a un equipo que ocupa la segunda posición y que busca asegurar su plaza, sobre todo con el Inter a un paso de coronarse campeón de liga.