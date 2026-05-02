Arsenal receta goleada y toma gran ventaja del Manchester City a falta de tres fechas: así va la tabla de la Premier League

Bukayo Saka ha vuelto a lo grande. El extremo inglés, suplente en la ida contra el Atlético de Madrid, retornó a la titularidad con gol y asistencia contra el Fulham (3-0) y calienta motores de cara a la vuelta además de meter presión al Manchester City en la pelea por la Premier League.El Arsenal deshoja otro pétalo de la margarita que es esta liga. Le quedan tres finales y aventajan en seis puntos al City, que tiene dos partidos menos y ahora tiene en sus hombros toda la tensión de no poder permitirse un fallo. Sobre todo porque el Arsenal aprovechó la visita del Fulham para hacer sangre y ampliar su diferencia de goles. Tienen un +41, mientras que el City se queda en un +37.