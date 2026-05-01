La historia que nadie sabía Cristiano Ronaldo y que impacta al mundo: "Le debo 80% de mi carrera; él nos pagaba todo"

De estrella a protector: el gesto desconocido de Cristiano con dos jóvenes del Manchester United

2026-05-01
  • La historia que nadie sabía Cristiano Ronaldo y que impacta al mundo: Le debo 80% de mi carrera; él nos pagaba todo
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    De estrella a protector: el gesto desconocido de Cristiano con dos jóvenes del Manchester United

     Johan Raudales
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    La figura de Cristiano Ronaldo ha marcado a generaciones enteras dentro y fuera del terreno de juego.

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    Su influencia no solo se mide en títulos o goles, sino también en gestos personales que han dejado huella en compañeros de vestuario.

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    Uno de los casos más reveladores es el del brasileño Anderson, quien recordó con profunda gratitud el apoyo que recibió del portugués durante sus primeros años en el Manchester United.

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    En una charla en el podcast de Rio Ferdinand, Anderson relató cómo Ronaldo fue clave en su adaptación al fútbol europeo, especialmente en un momento donde todo era nuevo para él.

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    “Nos recibió en su casa a Nani y a mí. Lo recuerdo porque nos trató como hermanos, nos cuidó desde el primer día”, confesó el exmediocampista, destacando un lado más humano del astro portugués que pocas veces sale a la luz.

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    El brasileño fue más allá y detalló cómo era la convivencia diaria con el entonces líder del vestuario: “Cristiano compraba la comida, cocinaba para nosotros y nos atendía muy bien. Ni siquiera teníamos que preocuparnos por la gasolina, él se encargaba de todo”.

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    Aquella dinámica, según explicó, incluía pequeñas responsabilidades compartidas.

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    “Una semana uno pagaba la compra y la siguiente otro, pero la realidad es que vivíamos allí prácticamente sin gastar. Incluso nos llevaba a entrenar”.

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    Para Anderson, esos gestos marcaron un antes y un después en su carrera profesional. En un entorno altamente competitivo como el fútbol inglés, contar con ese respaldo fue determinante para su crecimiento.

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    “Le debo como un 80% de mi carrera. Me ayudó muchísimo. Que un jugador como Cristiano te abra las puertas de su casa no es algo normal”, sentenció.

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    Estas declaraciones reafirman una faceta menos mediática de Cristiano Ronaldo: la de mentor y referente dentro del vestuario.

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