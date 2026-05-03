Real Madrid enfrenta al Espanyol y Barcelona pendiente: hora y por dónde ver hoy el partido de LaLiga

Real Madrid afronta este domingo un nuevo compromiso en LaLiga. Los blancos visitan al Espanyol en el RCDE Stadium en el duelo correspondiente a la jornada 34, un partido del que estará pendiente el líder Barcelona. El objetivo del conjunto merengue es sumar su vigesimocuarto triunfo en la competición, y evitar que los azulgranas se coronen campeones esta noche.

Quedan ya solo cinco partidos para que concluya el campeonato y hoy llega el primero de los dos duelos consecutivos que tendrán los merengues en Barcelona en este tramo final. El siguiente será dentro de una semana, con el Clásico del Camp Nou. Si el Real Madrid le gana hoy al Espanyol llegará a ese partido contra el Barça con la ilusión de seguir peleando por el título. Pero si pierde esta noche, el cuadro culé ya podrá cantar el alirón. "Hay situaciones difíciles de controlar y que nos están pasando a menudo, pero tenemos que pelear", indicó el técnico Álvaro Arbeloa en la conferencia de prensa previa a este compromiso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Vinicius, que forma parte de la convocatoria, llega a la cita tras haber visto puerta en los dos últimos partidos frente al Alavés y Betis. El Espanyol, por su parte, recibe a los blancos tras empatar sin goles en casa el pasado lunes ante Levante. Decimotercero en la tabla al comienzo de esta jornada, suma 39 puntos y posee un balance de 10 victorias, 9 empates y 14 derrotas.

HORA Y CANAL

El Espanyol-Real Madrid que se jugará en el RCDE Stadium arranca desde la 1:00 PM (hora de Honduras y México) y 9:00 PM de España. Se podrá ver por la señal de Sky Sports y Movistar Plus+.

POSIBLES ALINEACIONES