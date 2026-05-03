Real Madrid enfrenta al Espanyol y Barcelona pendiente: hora y por dónde ver hoy el partido de LaLiga

Quedan ya solo cinco partidos para que concluya el campeonato y hoy llega el primero de los dos duelos consecutivos que tendrán los merengues en Barcelona en este tramo final.El siguiente será dentro de una semana, con el Clásico del Camp Nou. Si el<b> Real Madrid</b> le gana hoy al <b>Espanyol </b>llegará a ese partido contra el <b>Barça </b>con la ilusión de seguir peleando por el título. Pero si pierde esta noche, el cuadro culé ya podrá cantar el alirón."Hay situaciones difíciles de controlar y que nos están pasando a menudo, pero tenemos que pelear", indicó el técnico<b> Álvaro Arbeloa</b> en la conferencia de prensa previa a este compromiso.