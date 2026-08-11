Diomandé deja contundente mensaje sobre el Real Madrid: "No puedes decir que no"

Fue contundente a la hora de explicar sus motivaciones para decantarse por el club blanco: "Porque es el mejor equipo del mundo. Cuando te llama el Real Madrid, no puedes decir que no. Así de simple".

El delantero costamarfileño Yan Diomandé declaró que, "cuando te llama el Real Madrid, no puedes decir que no", después de comenzar a entrenar con su nuevo equipo, procedente del Leipzig alemán.

"Es el club más grande del mundo, todo el mundo quiere jugar aquí. Estoy agradecido de estar aquí, quiero compartir mi felicidad con todo el mundo y quiero participar en los éxitos del equipo", añadió en declaraciones a Real Madrid TV.

El fichaje de Diomandé se hizo oficial el 6 de agosto y el marfileño se incorporó a los entrenamientos al día siguiente, trabajando en solitario, antes de entrar de lleno en la dinámica del equipo.

"Orgulloso y feliz porque este era mi sueño. Cuando era un jugador joven, quería jugar para el equipo más grande del mundo. Ahora estoy aquí y estoy contento y orgulloso, y quiero hacer que mi familia y todo el mundo esté orgulloso de mí", apuntó.

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Además, hizo referencia a una conversación con José Mourinho que le ayudó a elegir destino: "Quiero darle las gracias al entrenador porque tuvimos una conversación antes y gracias a él estoy aquí, además de gracias al club. Estoy feliz, gracias por este fichaje. Gracias al club y al entrenador por creer en mí".