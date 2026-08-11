Mourinho se lo comunicó a los nuevos fichajes del Real Madrid y Mbappé tampoco cuenta

El Real Madrid acudirá al Trofeo Teresa Herrera, que disputará mañana miércoles contra el Deportivo de La Coruña, sin Marc Cucurella, Yan Diomande e Ibrahima Konaté, últimos fichajes, ni Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ni Thibaut Courtois, recién llegados tras el Mundial. El Real Madrid publicó este martes la convocatoria tras el último entrenamiento del equipo de Jose Mourinho. Una sesión que comenzó con activaciones, carreras y rondos sobre el césped y en la que llevó a cabo ejercicios de presión y posesión con finalización en porterías. Para terminar, los jugadores disputaron una serie de partidos en dimensiones reducidas, informó el club.

Tchouaméni, que arrastra molestias, se ejercitó en el interior de las instalaciones. Por su parte, los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continuaron con sus respectivos procesos de recuperación. Así, los últimos fichajes en llegar, Marc Cucurella, Yan Diomande e Ibrahima Konaté, no debutarán aún con la camiseta del Real Madrid. Tampoco jugarán Thibaut Courtois, que se incorporó el fin de semana a los entrenamientos, ni Kylian Mbappe, que aterrizó el lunes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por ello, el técnico portugués José Mourinho volverá a echar mano de la cantera para completar la lista del equipo. El duelo ante el Deportivo será el tercer amistoso de la pretemporada del Real Madrid, que ya se ha enfrentado a la Fiorentina (2-2) y al Ferencvaros (1-2). La última vez que el conjunto 'merengue' participó en el Trofeo Teresa Herrera fue en 2013, y lo ha ganado en nueve ocasiones: 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 y 2013.





La convocatoria para el Trofeo Teresa Herrera es la siguiente: