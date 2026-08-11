El problema que no permite a Barcelona anunciar el fichaje de Rodri

El Barcelona y el Manchester City mantienen conversaciones abiertas para lograr el traspaso de Rodri Hernández al conjunto catalán. El internacional español ha sido contundente sobre su futuro profesional al priorizar su llegada al Camp Nou, una decisión firme que lo llevó a rechazar de forma categórica tanto una propuesta formal del Real Madrid como la oferta de renovación presentada por el propio Manchester City. A pesar de que la voluntad del futbolista facilita los acercamientos y existe una buena sintonía entre los directivos, la realidad del mercado desmiente los rumores que daban la operación por cerrada de manera inminente, indica diario Marca.

El principal obstáculo en las negociaciones radica en la importante brecha económica que separa a ambas instituciones. La directiva azulgrana presentó una propuesta inicial de 50 millones de euros que fue desestimada de inmediato en las oficinas del club inglés, donde han fijado el precio de salida del mediocampista en un mínimo de 70 millones de euros. Para acortar distancias sin comprometer la estabilidad financiera del club catalán, los directores deportivos Deco y Hugo Viana sostendrán nuevos contactos de alto nivel, confiando en que la inclusión de bonos y variables por rendimiento técnico e institucional sea la clave para desbloquear la operación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En el banquillo azulgrana, el técnico Hansi Flick considera a Rodri una pieza estratégica prioritaria y presiona a la directiva para incorporar al jugador lo antes posible a la dinámica del grupo. Aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de que el centrocampista se sumara a la disciplina del equipo junto al resto de los internacionales españoles, los tiempos reales del traspaso descartan una resolución tan inmediata.