Flick habría descartado a figura y Barcelona ya tendría elegido a su reemplazo

El futuro de Jules Koundé en el Barcelona vuelve a estar en el aire. Según la información que circula en España, Hansi Flick habría perdido confianza en el defensor francés y el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por él durante este mercado de fichajes. La situación no respondería a un conflicto puntual entre el entrenador y el futbolista, aunque Koundé tampoco estaría conforme con algunos movimientos realizados por la entidad azulgrana. El defensor considera que el interés del Barcelona por otros zagueros, entre ellos Cristian “Cuti” Romero y Aymeric Laporte, es una señal de que Flick no lo tiene entre sus principales opciones para el proyecto.

Ante este panorama, el Barcelona estaría analizando la posibilidad de utilizar a Koundé como moneda de cambio para concretar uno de los principales deseos de Flick: Pedro Porro. El lateral español, actualmente en el Tottenham, es considerado por el técnico alemán como una pieza ideal para reforzar el costado derecho. Flick confía en que Porro no necesitaría un largo período de adaptación al fútbol del Barcelona debido a su nivel y experiencia. El español atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y también tendría interés en dar el salto al conjunto catalán, una operación que representaría un importante crecimiento deportivo. Sin embargo, la negociación no se presenta sencilla. Pedro Porro renovó recientemente su contrato con el Tottenham hasta 2031 y el conjunto londinense no tendría intención de desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores importantes. El club inglés valoraría al lateral en una cifra cercana a los 70 millones de euros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La intención del Barcelona sería incluir a Koundé en la operación y añadir una cantidad económica para intentar convencer al Tottenham. El problema está precisamente en conseguir el dinero necesario para completar la propuesta, especialmente por la situación económica que atraviesa el conjunto azulgrana.

Además de la operación por Porro, el Barcelona tendría otros movimientos importantes sobre la mesa. El club estaría cerca de concretar el fichaje de Rodri por una cantidad de 65 millones de euros y también mantiene su interés en Julián Álvarez, por quien el Atlético de Madrid no estaría dispuesto a negociar por menos de 130 millones. En medio de todo este escenario, Porro estaría dispuesto a jugar en el Barcelona. El lateral vería la posibilidad de vestir de azulgrana como un salto importante en su carrera y una oportunidad cercana, por la dimensión del club, a competir regularmente con la Selección de España.