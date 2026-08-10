¡Cambio de imagen! CONDEPOR confirma los nuevos colores de las graderías del Estadio Nacional

¡El Estadio Nacional tendrá nueva imagen! Así pule CONDEPOR uno de los recintos más importantes del fútbol hondureño.
El Estadio Nacional comienza a cambiar de imagen con motivo de las Fiestas Patrias de Honduras, luciendo los colores que identifican a la Bandera Nacional.
La instalación deportiva está siendo sometida a trabajos de pintura en sus graderías, que ahora llevarán una combinación de azul y blanco.
Los trabajos son impulsados por la CONDEPOR como parte de las acciones destinadas a recuperar y mejorar los principales escenarios deportivos del país.
La iniciativa busca darle una nueva apariencia al Estadio Nacional y, al mismo tiempo, prepararlo para convertirse en un espacio que refleje el orgullo de ser hondureño.
El azul y blanco ocuparán un lugar especial en las graderías de este emblemático recinto deportivo de la capital.
Más allá de una renovación estética, la pintura representa un mensaje de identidad nacional en uno de los escenarios más importantes de Honduras.
Cada espacio pintado con los colores de la Bandera Nacional pretende transmitir un sentimiento de pertenencia a quienes visiten el Estadio Nacional.
De esta manera, el deporte se convierte también en una herramienta para promover los valores, la unidad y el amor por Honduras.
Las mejoras forman parte de una serie de trabajos que buscan recuperar las instalaciones deportivas y brindar mejores condiciones a los aficionados y atletas.
Con sus graderías renovadas de azul y blanco, el recinto capitalino se prepara para celebrar las Fiestas Patrias y rendir homenaje a la identidad nacional.
Azul y blanco se unen ahora en el Estadio Nacional para recordar que Honduras vive en cada rincón y que el deporte también tiene el poder de unirnos como nación. ¡Que viva Honduras y que viva nuestra Bandera Nacional!