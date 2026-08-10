  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Internacional

Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: "Tuve suerte..."

El árbitro somalí no pudo entrar a Estados Unidos y ser parte del Mundial 2026, pero en UEFA ya le han dado la mejor recompensa.

10 de agosto de 2026 a las 15:42
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
1 de 16

El árbitro somalí fue echado del Mundial 2026 porque no pudo entrar a los Estados Unidos y ahora UEFA le ha dado la mejor recompensa de todas: "Tuve suerte...".
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
2 de 16

Omar Abdulkadir Artan pasó de vivir uno de los momentos más duros de su carrera a recibir una noticia que jamás olvidará. El árbitro somalí fue designado para dirigir un partido histórico en el fútbol europeo.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
3 de 16

A sus 34 años, Artan será el encargado de impartir justicia en la final de la Supercopa de Europa, un escenario reservado habitualmente para los mejores colegiados del continente.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
4 de 16

El duelo enfrentará al PSG y al Aston Villa este miércoles en Salzburgo, Austria. Para el árbitro africano, se trata de una oportunidad que representa mucho más que un simple partido en su carrera profesional.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
5 de 16

Artan hará historia al convertirse en el primer árbitro no europeo en dirigir una final de la Supercopa de Europa. Su designación supone un reconocimiento a una trayectoria marcada por la perseverancia.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
6 de 16

"Tuve suerte, pero he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso", aseguró el colegiado en una entrevista concedida a la UEFA antes de su gran estreno en Europa.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
7 de 16

Su historia tomó fuerza durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando su entrada al país norteamericano fue denegada en medio de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
8 de 16

Aquel episodio generó muestras de apoyo alrededor del mundo. Artan reconoció que fue difícil no poder cumplir con una responsabilidad para la que llevaba años preparándose.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
9 de 16

"Mucha gente me comprende, porque cuando uno lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy difícil", recordó el árbitro somalí.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
10 de 16

Sin embargo, el golpe no frenó su carrera. A comienzos de junio, poco después de regresar de Estados Unidos, recibió una llamada que cambiaría nuevamente su panorama y llenaría de alegría a su familia.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
11 de 16

"Cuando recibimos la llamada, fue un momento de gran alegría para mí y mi familia", contó Artan, quien además destacó el orgullo de la comunidad somalí que vive en Europa y Austria.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
12 de 16

El nombramiento tiene un significado especial porque será su primer partido en el fútbol europeo. El propio árbitro aseguró que espera vivir nuevas aventuras, crear recuerdos y, sobre todo, aprender de la experiencia.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
13 de 16

Aunque no tiene recorrido previo en el fútbol europeo, Artan se ha preparado a fondo. Analiza a los equipos, sus tácticas, comportamientos y estilos de juego para llegar listo a un partido de máxima exigencia.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
14 de 16

Su camino hasta aquí comenzó en circunstancias complicadas. Su padre murió cuando era muy pequeño y creció separado de su madre, por lo que tuvo que abrirse camino prácticamente por su cuenta.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
15 de 16

Una lesión terminó cambiando su destino y lo llevó al arbitraje. Comenzó dirigiendo partidos informales y encuentros escolares antes de dar el salto a competiciones organizadas y a la liga de Somalia.
Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: Tuve suerte...
16 de 16

Su crecimiento fue meteórico: en 2024 se convirtió en el primer somalí en arbitrar en una Copa Africana de Naciones y posteriormente dirigió una final de la Liga de Campeones de la CAF. En 2025 fue elegido Árbitro Masculino del Año de la CAF.
Cargar más fotos