Fue echado del Mundial 2026 y ahora recibe tremenda recompensa: "Tuve suerte..."

El árbitro somalí fue echado del Mundial 2026 porque no pudo entrar a los Estados Unidos y ahora UEFA le ha dado la mejor recompensa de todas: "Tuve suerte...".
Omar Abdulkadir Artan pasó de vivir uno de los momentos más duros de su carrera a recibir una noticia que jamás olvidará. El árbitro somalí fue designado para dirigir un partido histórico en el fútbol europeo.
A sus 34 años, Artan será el encargado de impartir justicia en la final de la Supercopa de Europa, un escenario reservado habitualmente para los mejores colegiados del continente.
El duelo enfrentará al PSG y al Aston Villa este miércoles en Salzburgo, Austria. Para el árbitro africano, se trata de una oportunidad que representa mucho más que un simple partido en su carrera profesional.
Artan hará historia al convertirse en el primer árbitro no europeo en dirigir una final de la Supercopa de Europa. Su designación supone un reconocimiento a una trayectoria marcada por la perseverancia.
"Tuve suerte, pero he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso", aseguró el colegiado en una entrevista concedida a la UEFA antes de su gran estreno en Europa.
Su historia tomó fuerza durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando su entrada al país norteamericano fue denegada en medio de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
Aquel episodio generó muestras de apoyo alrededor del mundo. Artan reconoció que fue difícil no poder cumplir con una responsabilidad para la que llevaba años preparándose.
"Mucha gente me comprende, porque cuando uno lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy difícil", recordó el árbitro somalí.
Sin embargo, el golpe no frenó su carrera. A comienzos de junio, poco después de regresar de Estados Unidos, recibió una llamada que cambiaría nuevamente su panorama y llenaría de alegría a su familia.
"Cuando recibimos la llamada, fue un momento de gran alegría para mí y mi familia", contó Artan, quien además destacó el orgullo de la comunidad somalí que vive en Europa y Austria.
El nombramiento tiene un significado especial porque será su primer partido en el fútbol europeo. El propio árbitro aseguró que espera vivir nuevas aventuras, crear recuerdos y, sobre todo, aprender de la experiencia.
Aunque no tiene recorrido previo en el fútbol europeo, Artan se ha preparado a fondo. Analiza a los equipos, sus tácticas, comportamientos y estilos de juego para llegar listo a un partido de máxima exigencia.
Su camino hasta aquí comenzó en circunstancias complicadas. Su padre murió cuando era muy pequeño y creció separado de su madre, por lo que tuvo que abrirse camino prácticamente por su cuenta.
Una lesión terminó cambiando su destino y lo llevó al arbitraje. Comenzó dirigiendo partidos informales y encuentros escolares antes de dar el salto a competiciones organizadas y a la liga de Somalia.
Su crecimiento fue meteórico: en 2024 se convirtió en el primer somalí en arbitrar en una Copa Africana de Naciones y posteriormente dirigió una final de la Liga de Campeones de la CAF. En 2025 fue elegido Árbitro Masculino del Año de la CAF.