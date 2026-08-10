Fichajes: ¿Menjívar al Saprissa? Club contrata otro tiktoker y hondureño al City de Inglaterra

Así se mueve el mercado de fichaje de la Liga Nacional: ¿Edrick Menjívar al Saprissa? Fichan a otro tiktoker, hondureño al Manchester City y Platense define futuro de Davis Flow.
Marvin Bernárdez es nuevo fichaje del Parrillas One de la Liga Nacional de Ascenso. El ex Olimpia tiene nuevo club en segunda división.
José Alfredo Rodríguez se marchó del FC Barcelona para unirse a las filas del Girona de la Liga de Ascenso de España. El lateral zurdo disputó el último Premundial con la Bicolor Hondureñ.
El delantero de sangre catracha Isaac Ruiz es nuevo fichaje del Atlético de Madrid. El futbolista de 14 años de edad firmó contrato con el colchonero español.
Marco Tulio Vega vuelve a la Real Sociedad de Tocoa, equipo que juega en la segunda división del fútbol hondureño.
Josué Leonel Andrade, de padre hondureño, hará una prueba con el poderoso Manchester City de Inglaterra. Según información de César Mosquera, el defensor del Girona FC recibió el llamado del Manchester City para realizar la pretemporada del 19 al 23 de agosto.
Eduardo Espinel confirmó que Olimpia cerró filas para encarar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Brasilia de la Liga de Ascenso fichó a Cristopher Lara, mejor conocido como el tiktoker "Barbarito"
Desde Costa Rica informan que el Herediano tiene puestos sus ojos en Jeaustin Campos, actual técnico del Real España.
Abneet Bharti, de la India, ya aterrizó en Honduras para unirse al CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras.
Tal como adelantó DIARIO DIEZ, André Orellana es nuevo fichaje del Platense de Puerto Cortés. El defensor llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Marathón.
Giancarlo Sacaza pudo recalar a la primera división de Dinamarca, pero no llegó a un acuerdo económico para fichar por el equipo europeo.
Raúl Cáceres dejó a entrever que el tiktoker Davis Flow no será parte de la plantilla del Platense para el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Rubilio Castillo aún no rescinde su contrato con el Olancho FC. El atacante hondureño quedó fuera de los planes del conjunto olanchano.
Saprissa inició las conversaciones para fichar al guardián de Olimpia Édrick Menjívar, quien termina contrato en el mes de diciembre del presente año.