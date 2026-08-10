Consternación: reconocido deportista hondureño muere frente a un cajero automático

El deportista hondureño Alejandro Castellanos murió este lunes 10 de agosto del 2026 frente a un cajero automático en el sector del bulevar Morazán, en Tegucigalpa.
El deportista hondureño Alejandro Castellanos habría llegado al sector como parte de su rutina habitual de ejercicio.
Testigos indicaron que Castellanos habría intentado ingresar al área del cajero automático para realizar un retiro de dinero. Sin embargo, posteriormente se desplomó.
Un hombre que aseguró conocer a la víctima relató que Castellanos acostumbraba realizar ejercicio durante las primeras horas de la mañana y que ocasionalmente acudía a ese sector para retirar dinero. “Es rutina de él todos los días de mañanita”, relató el testigo.
De manera preliminar se informó que un hombre que realizaba su rutina matutina de ejercicio perdió la vida frente a un cajero automático ubicado en esa zona de la capital. Posteriormente se conoció que se trataba de Castellanos, la causa de muerte fue un infarto.
Alejandro Castellanos nació el 29 de agosto de 1979 y construyó una destacada trayectoria como nadador, especializándose en las pruebas de velocidad del estilo libre.
Alejandro Daniel fue hijo de Plutarco Castellanos, exministro de Salud en el gobierno del expresidente Carlos Flores Facussé (1998-2002). Plutarco fue también director de varias áreas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y es recordado por impulsar la construcción del Hospital de Especialidades Pediátricas María junto a la ex primera dama Mary Flake de Flores.
De acuerdo a personas conocidas, Castellanos seguía manteniendo una rutina física activa, y correr era parte de sus entrenamientos frecuentes.
Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde representó a Honduras y recibió el honor de ser el abanderado de la delegación nacional durante la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Olímpico de Sídney.
En aquella edición de los Juegos Olímpicos, Castellanos compitió en los 100 metros estilo libre masculino. Durante las eliminatorias registró un tiempo de 54.06 segundos y ocupó el puesto 64 de la clasificación general.
Años después, Castellanos recordó haber portado la bandera de Honduras como una de las mayores distinciones de su carrera deportiva, un reconocimiento que compartió con su familia, varios de cuyos integrantes también estuvieron vinculados al deporte de alto rendimiento.
Años después, Castellanos recordó haber llevado la bandera nacional como una de las mayores distinciones de su carrera deportiva y un reconocimiento que compartía con su familia, varios de cuyos integrantes también estuvieron vinculados al deporte de alto rendimiento.
Castellanos se formó como ingeniero biomédico y adquirió experiencia profesional relacionada con equipos médicos. Su perfil profesional registra estudios en UNITEC entre 2007 y 2011.
En 2025 creó y condujo el podcast “Hagamos el Esfuerzo”, un espacio dedicado a promover la actividad física, la salud y las historias de atletas hondureños, en el que conversó con diferentes figuras vinculadas al olimpismo y al deporte nacional.
El objetivo de Castellanos a través de sus plataformas era el de incentivar a las personas a optar por un estilo de vida más saludable, así como brindar un espacio para conocer anécdotas de destacdos deportistas hondureños.