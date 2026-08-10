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¿Por qué le dicen “Perro Negro”? La historia detrás del apodo de Esteban Duarte en Estrella Roja

Duarte es un futbolista originario de Danlí y lleva varios años defendiendo los colores de Estrella Roja, club con el que consiguió una hazaña importante esta temporada.

10 de agosto de 2026 a las 09:53
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¿Quién es Esteban Duarte, el “Perro Negro” que llamó la atención en el debut de Estrella Roja? Aquí te contamos su historia.

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Estrella Roja vivió un momento histórico al debutar en la Liga Nacional de Honduras frente a Potros, pero uno de sus futbolistas terminó robándose las miradas por un detalle muy particular.
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Se trata de Esteban Duarte, atacante izquierdo del conjunto de Danlí, quien apareció con un curioso sobrenombre estampado en la parte posterior de su camiseta.
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El futbolista lució el número 7 y debajo de este apareció claramente el nombre “Perro Negro”, situación que rápidamente llamó la atención de los aficionados que seguían el encuentro por televisión.
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Las imágenes de Duarte no tardaron en circular por las redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a preguntarse quién era el jugador que llevaba ese peculiar apodo en su camiseta.
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Duarte es un futbolista originario de Danlí y lleva varios años defendiendo los colores de Estrella Roja, club con el que consiguió una hazaña importante esta temporada.
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El atacante fue parte del plantel que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol hondureño, convirtiéndose en uno de los jugadores que ahora disfruta del histórico salto a la Liga Nacional.
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Una de las principales características de Esteban Duarte es su polivalencia, ya que puede desempeñarse en diferentes posiciones dependiendo de las necesidades del entrenador.
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Aunque habitualmente juega como mediocampista izquierdo, también puede actuar como volante por fuera e incluso ocupar la posición de contención en la zona media.
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El “Perro Negro” ya sabe lo que significa jugar en la Primera División, pues entre los años 2019 y 2020 defendió los colores del Real de Minas, dirigido en aquel momento por Raúl Cáceres.
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Su paso por el Real de Minas le permitió darse a conocer en el fútbol profesional y demostrar las condiciones que posteriormente despertaron el interés de otros clubes.
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Sin embargo, pese a las oportunidades que tuvo para cambiar de equipo, Duarte decidió mantenerse ligado a Estrella Roja y continuar defendiendo los colores del conjunto de su ciudad.
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Con el paso de los años se convirtió en un futbolista importante para la institución y terminó siendo protagonista del ascenso que llevó a la Furia Roja hasta la Liga Nacional.
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Pero la gran pregunta que muchos aficionados se hicieron tras su debut fue el motivo por el que Esteban Duarte lleva el sobrenombre de “Perro Negro”.
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¿Por qué le dicen Perro Negro? Diez lo contactó y esto nos reveló: "El apodo de Perro Negro es por mi color de piel y por la forma en como marco en los partidos. Ese apodo viene desde que jugaba de pequeño con mi hermano, con él jugábamos en Jacaleapa".
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