¿Por qué le dicen “Perro Negro”? La historia detrás del apodo de Esteban Duarte en Estrella Roja

¿Quién es Esteban Duarte, el “Perro Negro” que llamó la atención en el debut de Estrella Roja? Aquí te contamos su historia.
Estrella Roja vivió un momento histórico al debutar en la Liga Nacional de Honduras frente a Potros, pero uno de sus futbolistas terminó robándose las miradas por un detalle muy particular.
Se trata de Esteban Duarte, atacante izquierdo del conjunto de Danlí, quien apareció con un curioso sobrenombre estampado en la parte posterior de su camiseta.
El futbolista lució el número 7 y debajo de este apareció claramente el nombre “Perro Negro”, situación que rápidamente llamó la atención de los aficionados que seguían el encuentro por televisión.
Las imágenes de Duarte no tardaron en circular por las redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a preguntarse quién era el jugador que llevaba ese peculiar apodo en su camiseta.
Duarte es un futbolista originario de Danlí y lleva varios años defendiendo los colores de Estrella Roja, club con el que consiguió una hazaña importante esta temporada.
El atacante fue parte del plantel que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol hondureño, convirtiéndose en uno de los jugadores que ahora disfruta del histórico salto a la Liga Nacional.
Una de las principales características de Esteban Duarte es su polivalencia, ya que puede desempeñarse en diferentes posiciones dependiendo de las necesidades del entrenador.
Aunque habitualmente juega como mediocampista izquierdo, también puede actuar como volante por fuera e incluso ocupar la posición de contención en la zona media.
El “Perro Negro” ya sabe lo que significa jugar en la Primera División, pues entre los años 2019 y 2020 defendió los colores del Real de Minas, dirigido en aquel momento por Raúl Cáceres.
Su paso por el Real de Minas le permitió darse a conocer en el fútbol profesional y demostrar las condiciones que posteriormente despertaron el interés de otros clubes.
Sin embargo, pese a las oportunidades que tuvo para cambiar de equipo, Duarte decidió mantenerse ligado a Estrella Roja y continuar defendiendo los colores del conjunto de su ciudad.
Con el paso de los años se convirtió en un futbolista importante para la institución y terminó siendo protagonista del ascenso que llevó a la Furia Roja hasta la Liga Nacional.
Pero la gran pregunta que muchos aficionados se hicieron tras su debut fue el motivo por el que Esteban Duarte lleva el sobrenombre de “Perro Negro”.
¿Por qué le dicen Perro Negro? Diez lo contactó y esto nos reveló: "El apodo de Perro Negro es por mi color de piel y por la forma en como marco en los partidos. Ese apodo viene desde que jugaba de pequeño con mi hermano, con él jugábamos en Jacaleapa".