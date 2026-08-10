Pesadilla en Colombia: fuerte terromoto sacudió el país y deja muertes

El SGC había informado inicialmente que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4. El sismo se produjo a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.