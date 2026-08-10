Pesadilla en Colombia: fuerte terromoto sacudió el país y deja muertes

Edificios derrumbados y personas sin vida ha provocado un fuerte sismo que se reportó esta mañana en Colombia.
Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.
El SGC había informado inicialmente que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4. El sismo se produjo a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.
El temblor se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.
En Cali y Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.
"Hay muchos edificios agrietados y caídos", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio.
En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.
Al menos 20 personas murieron en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, informaron las autoridades locales.
"Hasta el momento, llevamos nosotros registradas 18 personas muertas" en Pereira, expresó el alcalde de esa ciudad, Mauricio Salazar, a la emisora Caracol Radio.
Por otro lado, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, capital del aledaño departamento de Caldas, aseguró que fallecieron al menos dos personas en esa ciudad.
"Hasta ahora registramos dos muertos", aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.
Los daños materiales en esa zona cafetera de Colombia incluyen el desprendimiento de parte del techo del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, que permanece cerrado, al igual que los de Manizales y Armenia, en la misma región, según informó la autoridad aeronáutica, así como afectaciones en iglesias y catedrales.
"Alcanzamos a llegar a sacar los abuelos. El apartamento quedó mal, el edificio está totalmente destruido", dijo a EFE Johanna Ramírez, una habitante de Pereira que cuida a una pareja de ancianos.
En videos difundidos tras el sismo se observa cómo el pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprende, mientras varias personas que se encontraban en la calle intentaban refugiarse en medio del caos.
En otro video grabado en Pereira se observa cómo parte de la fachada de un hotel se desprende, al tiempo que la persona que registra las imágenes asegura que quienes se encontraban en el lugar están "bien".
Al menos 20 edificios sufrieron graves daños en la ciudad de Cali, que hace tres días fue escenario de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió est mañana la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.