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¿Quién era la linda colocha? "Fichaje" esperado en Olimpia y el calor afectó a jugador

Te dejamos las postales que captó el Lente DIEZ en el partido entre Olimpia vs Juticalpa por la fecha 2 del torneo Apertura.

09 de agosto de 2026 a las 15:05
¿Quién era la linda colocha? Fichaje esperado en Olimpia y el calor afectó a jugador
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Colocha acaparó las miradas, la muchacha linda de la gorra blanca, fichaje esperado en Olimpia y el calor afectó a jugador merengue.

 FOTOS: ESTALIN IRÍAS
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La afición olimpista asistió en mayor cantidad al Estadio Rubén Guifarro por la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
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Los hinchas del Juticalpa FC tampoco faltaron a la cita en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, Olancho.
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¡Upaaaaaaaaaaaaa! Ella se robó los reflectores en el recinto olanchano, donde Juticalpa jugó su segundo partido al hilo.
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Las bellas hinchas del Juticalpa FC posaron para el LENTE de Diario DIEZ, en el Estadio Rubén Guifarro.
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La chica de gorra blanca enamoró a algunos aficionados que estaban disfrutando del duelo entre Olimpia vs Juticalpa.
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La hermosa postal que nos envió nuestro fotógrafo Estalin Irías. Tremenda foto del caballo en Catacamas, Olancho.
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¡Qué hermosas! Ellas hasta se levantaron de sus asientos para tomarse esta bonita postal a través del Lente DIEZ.
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Olimpia y Juticalpa abrieron la fecha 2 de la jornada dominical en territorio hondureño. ¡Hermosa foto!
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El staff de Juticalpa tiene unas chicas súper hermosas. ¡Qué hermosas, ombe!
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La colochita del Juticalpa enamoró a muchos hinchas que estaban presentes en el recinto olanchano. ¡Qué bella ella!
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Jorge Álvarez es la "alta" de último momento en el conjunto merengue. El volante ya está totalmente recuperado de su lesión.
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Los aficionados de Olimpia llegaron de gala al Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, Olancho.

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La bandera de Olimpia también engalanó el partido ante Juticalpa por la jornada 2 del torneo Apertura.
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El Rey de Copas nunca juega solo en los partidos de la Liga Nacional de Honduras. Acompañaron al Viejo León al feudo olanchano.
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Eduardo Espinel fue de los primeros en arribar al recinto olanchano, donde Olimpia disputó su quinto partido de la temporada.

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Las familias de Olimpia disfrutaron de un hermoso ambiente en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, Olancho.
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El 11 titular de Olimpia ante Juticalpa por la jornada dos del torneo Apertura de la Liga Nacional. Aparecieron los juveniles Cristian Canales, Bryan Cortés, Edwin Lobo y Jeremy Rodríguez.

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Olimpia y Juticalpa se midieron por la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El partido se jugó bajo un fuerte sol.
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Las bellas olanchanas se hicieron presentes en el querido estadio Rubén Guifarro, casa del Juticalpa FC.
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Kilmar Peña celebró el tanto de Jeremy Rodríguez, quien llegó a tres goles en el presente campeonato del Apertura.
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¡Upaaaaaaaaaaa! Las bellas edecanes engalanaron la previa del Olimpia vs Juticalpa.
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Los paños de agua llegaron a las cabezas de los jugadores de Olimpia en pleno calorón en Juticalpa. La sensación térmica era de 33 grados centígrados.
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Jeremy Rodríguez anotó el primer gol de Olimpia ante Juticalpa. El juvenil de 16 años de edad ya llegó a tres goles en el Apertura.
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Edwin Rodríguez fue el encargado de anotar el segundo gol merengue en el Estadio Rubén Guifarro.
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