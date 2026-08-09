¿Quién era la linda colocha? "Fichaje" esperado en Olimpia y el calor afectó a jugador

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Colocha acaparó las miradas, la muchacha linda de la gorra blanca, fichaje esperado en Olimpia y el calor afectó a jugador merengue.
La afición olimpista asistió en mayor cantidad al Estadio Rubén Guifarro por la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Los hinchas del Juticalpa FC tampoco faltaron a la cita en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, Olancho.
¡Upaaaaaaaaaaaaa! Ella se robó los reflectores en el recinto olanchano, donde Juticalpa jugó su segundo partido al hilo.
Las bellas hinchas del Juticalpa FC posaron para el LENTE de Diario DIEZ, en el Estadio Rubén Guifarro.
La chica de gorra blanca enamoró a algunos aficionados que estaban disfrutando del duelo entre Olimpia vs Juticalpa.
La hermosa postal que nos envió nuestro fotógrafo Estalin Irías. Tremenda foto del caballo en Catacamas, Olancho.
¡Qué hermosas! Ellas hasta se levantaron de sus asientos para tomarse esta bonita postal a través del Lente DIEZ.
Olimpia y Juticalpa abrieron la fecha 2 de la jornada dominical en territorio hondureño. ¡Hermosa foto!
El staff de Juticalpa tiene unas chicas súper hermosas. ¡Qué hermosas, ombe!
La colochita del Juticalpa enamoró a muchos hinchas que estaban presentes en el recinto olanchano. ¡Qué bella ella!
Jorge Álvarez es la "alta" de último momento en el conjunto merengue. El volante ya está totalmente recuperado de su lesión.
Los aficionados de Olimpia llegaron de gala al Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, Olancho.
La bandera de Olimpia también engalanó el partido ante Juticalpa por la jornada 2 del torneo Apertura.
El Rey de Copas nunca juega solo en los partidos de la Liga Nacional de Honduras. Acompañaron al Viejo León al feudo olanchano.
Eduardo Espinel fue de los primeros en arribar al recinto olanchano, donde Olimpia disputó su quinto partido de la temporada.
Las familias de Olimpia disfrutaron de un hermoso ambiente en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, Olancho.
El 11 titular de Olimpia ante Juticalpa por la jornada dos del torneo Apertura de la Liga Nacional. Aparecieron los juveniles Cristian Canales, Bryan Cortés, Edwin Lobo y Jeremy Rodríguez.
Olimpia y Juticalpa se midieron por la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El partido se jugó bajo un fuerte sol.
Las bellas olanchanas se hicieron presentes en el querido estadio Rubén Guifarro, casa del Juticalpa FC.
Kilmar Peña celebró el tanto de Jeremy Rodríguez, quien llegó a tres goles en el presente campeonato del Apertura.
¡Upaaaaaaaaaaa! Las bellas edecanes engalanaron la previa del Olimpia vs Juticalpa.
Los paños de agua llegaron a las cabezas de los jugadores de Olimpia en pleno calorón en Juticalpa. La sensación térmica era de 33 grados centígrados.
Jeremy Rodríguez anotó el primer gol de Olimpia ante Juticalpa. El juvenil de 16 años de edad ya llegó a tres goles en el Apertura.
Edwin Rodríguez fue el encargado de anotar el segundo gol merengue en el Estadio Rubén Guifarro.