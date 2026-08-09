Barca recibe respuesta de Rodri, Endrick saldría del Madrid y fichaje del Al-Nassr

MERCADO DE FICHAJES: Rodri le da respuesta al Barcelona, Endrick recibe ofertas desde la Premier League y el nuevo ayudante de Cristiano Ronaldo
El PSG anunció el fichaje de Lucas Digne. El campeón de Europa paga la cláusula de rescisión que tenía pactada con el Aston Villa y firma hasta el 30 de junio de 2029. Portará el dorsal '12'.
Endrick no tiene claro quedarse en el Real Madrid. El brasileño podría salir cedido en este mercado ante la previsible falta de minutos. El Aston Villa, último interesado en hacerse con sus servicios para esta temporada.
El Sevilla se hará con los servicios del delantero Robbie Ure, procedente del Sirius de Suecia, por nueve millones de euros. Una apuesta importante para ser el '9' que necesita el equipo de Luis García Plaza para la zona ofensiva.
La Roma aseguró el poder contar con su capitán un año más. Lorenzo Pellegrini ha renovado su contrato con el conjunto 'giallarosso' por una temporada más, hasta 2027.
La MLS quiere hacerse con Álvaro Morata, quien aún no sabe qué hará la próxima teporada. El futbolista del Como es pretendido por el Atlanta United, indica 'As', después de la negativa de Romelu Lukaku. La operación no es fácil, pues el delantero español no quiere abandonar aún Europa.
La situación de Rodri Hernández continúa generando incertidumbre en torno a su futuro. Mientras el Manchester City mantiene su postura en las negociaciones con el Barcelona, Enzo Maresca dejó una frase que vuelve a alimentar las especulaciones sobre el posible destino del centrocampista español.
La respuesta de Maresca fue breve, pero que terminará doliendo a los del Barcelona que reciben una respuesta: "De momento, lo esperamos en Mánchester".
La declaración del técnico deja entrever que, al menos por ahora, Rodri continúa formando parte de los planes del Manchester City. El centrocampista tiene previsto reincorporarse a la disciplina del equipo el próximo 14 de agosto, aunque su futuro podría quedar definido antes de esa fecha si las negociaciones con el Barcelona avanzan.
Ronald Araújo ya está en el noroeste de Inglaterra para pasar el reconocimiento médico previo a completar su cesión por una temporada del Barcelona al Liverpool. El central uruguayo está a un paso de convertirse en nuevo jugador del conjunto inglés.
El Mallorca y el Al-Nassr han oficializado este domingo el traspaso de Samu Costa. Diversas informaciones hablan de una venta por 22 millones de euros.
De ellos, algo más de cuatro irán a parar al Almería por el 20% de la futura plusvalía acordada con los 'bermellones'.
Marcus Rashford ha regresado hoy a Carrington y, según Fabrizio Romano, en el Manchester United creen que existen posibilidades serias de que el delantero inglés continúe en el club.
Rashford no contempla Turquía ni Arabia Saudí como destinos este verano, mientras que el conjunto de Old Trafford ha abierto la puerta a su continuidad. Michael Carrick también está involucrado en la situación. El futuro de Rashford sigue abierto, pero su permanencia en el Manchester United cobra fuerza.
Según informa La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha alcanzado un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Fenerbahçe. El delantero belga habría pactado un contrato de dos temporadas con el conjunto turco, por un salario total de 10 millones de euros incluyendo bonus
El Napoli, mientras tanto, trabaja para concretar la operación y estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas para facilitar el traspaso. El club italiano busca ingresar al menos entre 10 y 12 millones de euros por el delantero, una cifra que le permitiría evitar registrar pérdidas en la operación.
Xabi Alonso quiere más y, según 'The Guardian', ha puesto la mira en el PSG. El Chelsea estaría interesado en el fichaje de Fabián Ruiz para reforzar la medular porque gusta mucho al técnico tolosarra.
A sus 30 años, Fabián renovó su contrato con el PSG recientemente y no tiene interés de poner rumbo a la Premier League. No obstante, el conjunto londinense quiere seducir al cuadro galo con una oferta de unos 60 millones de euros.