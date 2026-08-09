Prestigioso medio de México alucina fichaje del tiktoker La More: "Lo quiero para Mazatlán"

¡Qué locura! El fichaje de La More por el Choloma ahora llegó hasta México. Prestigioso medio mexicano compartió la noticia en sus redes sociales.
La llegada de ‘La More’ al CD Choloma continúa generando repercusiones y ahora la noticia cruzó las fronteras de Honduras para llegar hasta México, donde el reconocido Diario Récord destacó la particular situación.
El rotativo mexicano se hizo eco del fichaje del popular creador de contenido, quien ha ganado notoriedad en redes sociales y ahora protagoniza una historia que ha llamado la atención dentro del fútbol profesional hondureño.
A través de sus redes sociales, Récord publicó la noticia sobre la incorporación de Saúl Fox, conocido como ‘La More’, al conjunto maquilero, presentándolo como un tiktoker que llega a la Primera División.
“¡DE TIKTOKER A PRIMERA DIVISIÓN! En Honduras el equipo CD Choloma fichó a ‘La More’, un tiktoker de 30 años, ¡como nuevo portero!”, señaló la publicación realizada por el medio mexicano.
La publicación también resaltó que el fichaje se volvió viral debido a que el creador de contenido no cuenta con experiencia previa en el fútbol profesional, situación que provocó múltiples reacciones entre los usuarios.
El caso de ‘La More’ ya había llamado la atención fuera de Honduras luego de que medios de Inglaterra destacaran la curiosa noticia relacionada con su llegada al CD Choloma.
Ahora, el impacto alcanzó a México y provocó que cientos de aficionados comentaran la publicación de Récord, algunos tomándose con humor la situación y otros mostrando su sorpresa por la estrategia utilizada por el club hondureño.
Uno de los usuarios incluso se mostró dispuesto a darle una oportunidad al creador de contenido y escribió: “Mientras el bato cumpla con las expectativas cual es la bronca y tremendo físico se carga. Lo quiero para el Mazatlan”.
Otros seguidores interpretaron el movimiento como una estrategia de marketing utilizada por el CD Choloma para generar conversación y conseguir una mayor exposición tanto a nivel nacional como internacional.
“Una estrategia de mercadeo o al menos así lo llaman”, comentó otro usuario, dejando entrever que el fichaje podría tener como principal objetivo provocar impacto en las redes sociales.
La situación también generó comparaciones con un caso ocurrido anteriormente en el fútbol mexicano, donde un equipo recurrió a una figura de internet como parte de una estrategia para llamar la atención.
“Lo mismo que cuando Murciélagos contrató al Werever, solo es publicidad”, recordó uno de los usuarios en los comentarios de la publicación realizada por Récord.
Sin embargo, detrás de toda la repercusión mediática existe una aclaración importante por parte del entrenador del CD Choloma, Héctor Vargas, quien explicó cuál es realmente el papel de ‘La More’ dentro del proyecto.
El estratega argentino dejó claro que Saúl Fox no será utilizado como futbolista del conjunto maquilero, por lo que su presencia está relacionada exclusivamente con una estrategia mediática diseñada por la institución.