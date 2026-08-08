Revelan escalofríante plan para quitarle la vida a Messi: "Lo volaré con bombas"

FBI lo confirma: revelan amenazas de atentado contra Messi, Cristiano Ronaldo y árbitros durante el Mundial 2026.
Tres semanas después de la finalización del Mundial 2026, salieron a la luz nuevos detalles sobre las amenazas de seguridad que rodearon al torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
De acuerdo con información revelada por autoridades estadounidenses, el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional lograron desactivar distintos planes que tenían como objetivo a figuras vinculadas con la competición.
Entre los principales objetivos de estas amenazas apareció Lionel Messi. El capitán de la selección argentina habría sido blanco de varias intimidaciones durante el desarrollo del campeonato, algunas de ellas con planes que contemplaban el uso de armas de fuego y artefactos explosivos.
Las primeras alertas relacionadas con Messi surgieron durante la fase de grupos. Antes del encuentro entre Argentina y Jordania, las autoridades recibieron una llamada en el aeropuerto de Dallas en la que un individuo aseguró que pretendía ingresar al estadio acompañado por otras dos personas.
Según el reporte, los sospechosos supuestamente portarían bombas de fabricación casera y un rifle AR-15. Además, durante la amenaza se mencionó de manera directa a Messi como uno de los objetivos del supuesto ataque.
La situación volvió a encender las alarmas antes del partido de octavos de final entre Argentina y Egipto. En esa ocasión, un individuo publicó en redes sociales un mensaje en el que aseguraba que pretendía ingresar al Atlanta Stadium con cuatro dispositivos explosivos adheridos a su cuerpo.
"Estoy a punto de entrar en el estadio de Atlanta y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo", escribió usuario en la red X
El mensaje generó una rápida reacción de las autoridades debido a la gravedad de la amenaza. Durante ese mismo encuentro también se recibió un reporte sobre la supuesta presencia de tres bombas colocadas dentro de papeleras del estadio.
Los cuerpos de seguridad desplegaron un operativo de revisión utilizando perros especializados en la detección de explosivos. Finalmente, después de inspeccionar el recinto, determinaron que se trataba de una falsa alarma y no encontraron artefactos peligrosos.
Los informes policiales apuntaron además a que buena parte de las amenazas contra Messi habrían surgido a raíz de acusaciones y teorías difundidas en redes sociales relacionadas con supuestos favoritismos deportivos hacia la selección argentina.
Pero Messi no fue la única estrella que enfrentó situaciones de seguridad durante el Mundial. El entorno de Cristiano Ronaldo también quedó involucrado en distintos incidentes que obligaron a las autoridades a mantenerse en alerta.
La FIFA habría informado al FBI sobre un individuo sospechoso que se encontraba solicitando información confidencial en el hotel donde estaba concentrada la selección de Portugal en Houston. La situación provocó la intervención de las autoridades locales.
Dos días después, el sospechoso fue localizado y detenido dentro del establecimiento. El operativo buscó evitar que la persona pudiera acercarse nuevamente a integrantes de la delegación portuguesa o acceder a información relacionada con su seguridad.
Otro episodio protagonizado por Ronaldo ocurrió en Toronto, donde un hombre logró ingresar a un ascensor en el que se encontraba el futbolista portugués.
El individuo fue detenido posteriormente y explicó que su intención era únicamente conseguir una fotografía con el jugador.
Las amenazas tampoco se limitaron a los futbolistas. Los árbitros también fueron víctimas de intimidaciones luego de uno de los encuentros más polémicos del torneo, especialmente el francés François Letexier y el encargado del VAR, Willy Delajod.
Ambos recibieron amenazas de muerte después de su actuación en el partido entre Argentina y Egipto. Letexier, particularmente, habría recibido más de 6.000 mensajes de odio y amenazas en su número personal de WhatsApp.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades francesas decidieron reforzar la seguridad alrededor de las viviendas de Letexier y Delajod, además de establecer medidas de protección para sus familiares.
Los hechos revelados muestran que, más allá de los resultados y las emociones dentro de la cancha, el Mundial 2026 también estuvo acompañado por importantes desafíos de seguridad fuera de ella.