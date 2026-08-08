¿Quién era la chica de negro? Bella policía y las jugadas del FVS que encendieron a Marathón

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Bella policía robó suspiros, chica de negro captada y Marathón se encendió con dos jugadas del FVS VAR.
Las bellezas que nos dejó el partido entre Marathón vs Platense en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
La afición del Platense se fue con el color verde a su casa. Este fue el primer partido del tiburón en el Estadio Excélsior en el torneo Apertura.
Los aficionados verdolagas también asistieron al recinto porteño para ver el duelo entre verdes y porteños.
Yeison Mejía arrancó en el 11 titular del Marathón ante Platense, pero luego fue sacrificado antes de iniciar el segundo tiempo.
La chica de negro enamoró a las personas que asistieron al Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
El partido tuvo un punto de inflexión luego que el árbitro expulsara a Jaylor Fernández.
Jaylor le dio un tremendo a codazo a Jefferson Palacios, quien se tiró al suelo luego de recibir el impacto en el cuello.
Raúl Moncada no perdonó al juvenil del Marathón y lo terminó echando tras revisión en el FVS VAR.
Los aficionados verdolagas aprovecharon la tarde del sábado para ir a apoyar a su amado Marathón.
Los hinchas del tiburón tampoco quisieron faltar a la cita de este sábado en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
La bella policía que enamoró a los hinchas que asistieron en el Estadio Excélsior. ¡Muy guapa la muchacha!
ATENCIÓN: José Francisco Molina se hizo presente en el estadio Excélsior. El español aprovechó para visitar la casa del Platense.
La descarga de los jugadores del Marathón tras el golazo de Nicolás Messiniti ante Platense. Abrió la lata en el marcador.
Los aficionados del Platense disfrutaron de un partido en el que hubo de todo. Al final disfrutaron ambas aficiones en Puerto Cortés.
Henry Figueroa le reclama a Raúl Castro tras la expulsión a su compañero Jaylor Fernández. ¡Acertado el réferi!
Solani Solano recibe indicaciones de Raúl Cáceres antes del inicio del segundo tiempo en el compromiso liguero.
José Francisco Molina aprovechó el fin de semana para observar a los jugadores del Marathón y Platense.
¡Upaaaaaaaaaaa! Ellas robaron miradas en el recinto porteño. ¡Muy guapas!
Georgie Welcome saluda a Jonathan Rougier previo al inicio del partido.
Silvio Rudman se mostró concentrado durante todo el partido entre Marathón vs Platense.
Marathón y Platense jugaron un disputado encuentro en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Nicolás Messiniti es marcado por Pin Gutiérrez en el engramillado del Estadio Excélsior.
Marathón y Platense empataron 1-1 en la jornada 2 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Georgie Welcome y su alegría al celebrar el gol del empate del Platense ante Marathón en el Estadio Excélsior.