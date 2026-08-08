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¿Quién era la chica de negro? Bella policía y las jugadas del FVS que encendieron a Marathón

Te compartimos las mejores postales que dejó el duelazo entre Platense vs Marathón por la jornada 2 del torneo Apertura.

08 de agosto de 2026 a las 16:09
¿Quién era la chica de negro? Bella policía y las jugadas del FVS que encendieron a Marathón
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Bella policía robó suspiros, chica de negro captada y Marathón se encendió con dos jugadas del FVS VAR.

FOTOS: NEPTALÍ ROMERO
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Las bellezas que nos dejó el partido entre Marathón vs Platense en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
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La afición del Platense se fue con el color verde a su casa. Este fue el primer partido del tiburón en el Estadio Excélsior en el torneo Apertura.
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Los aficionados verdolagas también asistieron al recinto porteño para ver el duelo entre verdes y porteños.
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Yeison Mejía arrancó en el 11 titular del Marathón ante Platense, pero luego fue sacrificado antes de iniciar el segundo tiempo.
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La chica de negro enamoró a las personas que asistieron al Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
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El partido tuvo un punto de inflexión luego que el árbitro expulsara a Jaylor Fernández.
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Jaylor le dio un tremendo a codazo a Jefferson Palacios, quien se tiró al suelo luego de recibir el impacto en el cuello.
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Raúl Moncada no perdonó al juvenil del Marathón y lo terminó echando tras revisión en el FVS VAR.

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Los aficionados verdolagas aprovecharon la tarde del sábado para ir a apoyar a su amado Marathón.
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Los hinchas del tiburón tampoco quisieron faltar a la cita de este sábado en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
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La bella policía que enamoró a los hinchas que asistieron en el Estadio Excélsior. ¡Muy guapa la muchacha!
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ATENCIÓN: José Francisco Molina se hizo presente en el estadio Excélsior. El español aprovechó para visitar la casa del Platense.
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La descarga de los jugadores del Marathón tras el golazo de Nicolás Messiniti ante Platense. Abrió la lata en el marcador.
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Los aficionados del Platense disfrutaron de un partido en el que hubo de todo. Al final disfrutaron ambas aficiones en Puerto Cortés.
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Henry Figueroa le reclama a Raúl Castro tras la expulsión a su compañero Jaylor Fernández. ¡Acertado el réferi!
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Solani Solano recibe indicaciones de Raúl Cáceres antes del inicio del segundo tiempo en el compromiso liguero.
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José Francisco Molina aprovechó el fin de semana para observar a los jugadores del Marathón y Platense.
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¡Upaaaaaaaaaaa! Ellas robaron miradas en el recinto porteño. ¡Muy guapas!
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Georgie Welcome saluda a Jonathan Rougier previo al inicio del partido.
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Silvio Rudman se mostró concentrado durante todo el partido entre Marathón vs Platense.
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Marathón y Platense jugaron un disputado encuentro en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
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Nicolás Messiniti es marcado por Pin Gutiérrez en el engramillado del Estadio Excélsior.
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Marathón y Platense empataron 1-1 en la jornada 2 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
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Georgie Welcome y su alegría al celebrar el gol del empate del Platense ante Marathón en el Estadio Excélsior.
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