Atlético sacude al Barcelona con el fichaje de Julián Álvarez y Flick ya lo sabe

Todo ello ha provocado el enfado de sectores de la afición con Julián Alvarez. “Tuvimos un pasaje en estos últimos años con Antoine Griezmann, que se tuvo que ir, tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene. No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado todos estos últimos años”, añadió.