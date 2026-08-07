La segunda oferta del Barça por Rodri; el contrato y salario que acordaron

Al descubierto la segunda oferta que alista el Barcelona por el fichaje de Rodri. Además, el contrato y salario que ya tendría cerrado con el todavía jugador del Manchester City.
Rodri Hernández se ha convertido en el principal objetivo del Barcelona durante este mercado de fichajes. Cuando parecía que el mediocampista español dejaría el Manchester City para jugar en el Real Madrid, la situación cambió de golpe tras una llamada que le hizo el técnico Hansi Flick esta semana.
De acuerdo con Sky Sports, el Barça presentó este viernes la primera oferta por Rodri en torno a los 45 millones de euros. Sin embargo, el City la rechazó al considerarla "demasiado baja" y espera al menos recibir unos 70-80 millones por su venta.
Por su parte, el diario Sport asegura que el jugador de 30 años ya tiene un acuerdo verbal con los azulgranas y que solo es cuestión de tiempo para lanzar otra propuesta y llegar a un acuerdo con los ingleses. Rodri tiene decidido salir del Etihad este verano.
El medio catalán también dio detalles del contrato que tendrá Rodri una vez que cierre su traspaso al Barcelona. Se vinculará por cuatro temporadas, con unas cantidades de jugador de primerísimo nivel.
"El Barça completó de forma rápida la primera fase de la operación. Ya conocía desde hace 15 días las condiciones que pedía el futbolista y ni se negoció. El club blaugrana le presentó su oferta formal y se rubricó un acuerdo por cuatro años", afirma Sport.
Respecto a su salario, las cifras igualan lo que está percibiendo en Mánchester, por lo que superará los 10 millones de euros netos por temporada y se convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.
A pesar de tener el visto bueno del jugador, el fichaje aún no se ha oficializado, ya que ambos clubes se encuentran negociando el traspaso, pero todo apunta que en las próximas horas la situación terminará a favor de los culé.
Rodri desea salir por la puerta grande del City y no quiere perder el tiempo. El propio futbolista le comunicó a su equipo la intención de jugar en el Barça y espera poder incorporarse el próximo miércoles con el resto de sus compañeros de selección.
El mediocampista se decantó por el Barcelona rechazando al Real Madrid por motivos deportivos. Tras la llamada con Flick, cree que se incorpora a un proyecto ganador y con un estilo de juego que le va como anillo al dedo.
Las negociaciones las llevan personalmente los directores deportivos de sendos clubes, Deco y Hugo Viana. El City filtró en Inglaterra un supuesto malestar por esta primera oferta y varios medios afines la tildaron, incluso, de "ridícula". Estos mismos medios aseguraban que el precio de tasación final es de 80 'kilos'.
Pero nada más lejos de la realidad. De acuerdo con Sport, el Barça ahora se alista para subir la oferta y tiene asumido que el City se contentaría con 65 millones de euros, por lo que la diferencia ahora no es tan grande.
Rodri, que aún tiene un año de contrato con el club inglés, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial 2026.
Es cuestión de que ambos equipos arreglen sus diferencias para que cierren el acuerdo, ya que los 'Cityzens' no se caracterizan por ir en contra de la voluntad de sus futbolistas y en todo momento ha dejado claro que si llegan con la oferta adecuada pueden irse.
Ahora, con los 65 millones que presentará el Barcelona en las próximas horas, parece que será suficiente para que el campeón del mundo aliste las maletas y se incorpore a la pretemporada azulgrana.
La decisión de Rodri es firme y el deseo del Barça en ficharlo, también. En la Ciudad Condal dan por hecho que el equipo blaugrana contará con el mejor jugador del Mundial y dará un golpe de mercado al Real Madrid, que lo ha terminado perdiendo.