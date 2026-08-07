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¿Emilio Izaguirre y Virginia Varela rompieron después de 20 años juntos? Esto se sabe

Una noticia inesperada llegó este viernes 07 de agosto sobre la relación entre Emilio Izaguirre y Virginia Varela. Esto se sabe de la supuesta ruptura que es tendencia en redes sociales.

07 de agosto de 2026 a las 17:01
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Una noticia inesperada llegó este viernes 07 de agosto sobre la relación entre Emilio Izaguirre y Virginia Varela. Esto se sabe de la supuesta ruptura que es tendencia en redes sociales.
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La historia de amor entre Emilio Izaguirre y Virginia Varela habría llegado a su fin tras 20 años de matrimonio. Una de las parejas más estables del fútbol hondureño ha decidido tomar caminos separados, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.
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Actualmente, ambos hacen su vida por aparte. El exfutbolista habita en un apartamento, mientras que ella continúa residiendo junto a sus dos hijos en la vivienda familiar que ocupan desde su regreso de Escocia.
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Las señales de distanciamiento se volvieron evidentes para los aficionados cuando Virginia dejó de asistir a los encuentros deportivos del Motagua. Ella solía ser una de las seguidoras más fieles en cada jornada del Ciclón Azul.
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Las sospechas aumentaron al revisar las redes sociales, donde ambos dejaron de seguirse por completo. Amigos cercanos a la señora Varela confirmaron que la pareja lleva aproximadamente cuatro meses viviendo en domicilios diferentes. HCH fue uno de los primeros en resaltar la noticia de la ruptura.
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La relación sentimental comenzó en el año 2007, cuando coincidieron por primera vez en un estadio de fútbol. Desde ese momento, Virginia se transformó en el pilar incondicional dentro de la vida personal del exjugador.
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Ella estuvo presente en su consolidación en el Motagua y durante su destacado paso por el Celtic de Glasgow en Escocia. Del mismo modo, lo acompañó en su reciente etapa como director deportivo del conjunto azul.
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Con el paso de los años, construyeron un hogar sólido y lleno de momentos memorables junto a sus dos hijos. La fe cristiana fue una pieza fundamental para guiar su hogar en las distintas etapas que atravesaron.
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A pesar de los constantes rumores de los medios y la alta exposición pública, la pareja logró superar diversas dificultades. Siempre mostraron una imagen de unidad familiar basada en el apoyo mutuo y sus fuertes convicciones religiosas. A continuación te dejamos un fragmeto de una entrevista que le hizo DIEZ a Virginia en 2018 sobre su relación con Emilio Izaguirre.
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¿Cuáles son esos momentos que usted no olvida como pareja? "Cuando lo conocí, el primer día me dijo: Vamos a la iglesia, él pensaba que yo le iba a decir que no, él asistía a la iglesia pero no me lo quería decir, ese es un momento que yo siempre le recuerdo a él, los momentos cuando quedó jugador del año en el Celtic, cuando se lesionó, fueron momentos muy duros para nosotros. Lo más importante, cuando nacieron nuestros hijos".
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¿Es romántico Emilio, o le cuesta ser muy detallista? "Es súper romántico, detallista, pero es bien bromista, en Escocia todos los meses un ramo de flores. Es buen padre, buen esposo y buen hijo".
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¿Cuál es el regalo que más le ha impresionado que él le ha dado? "Yo le dije un día: Pues él me da todo lo que le pido a mí gusto, una vez le dije; Yo quiero que me comprés algo pero que me lo des a tu gusto, se fue a la calle, y me compró un par de tenis. Yo quería algo así como una pulsera de Pandora o andar algo así que yo recordara que él me lo dio y no me lo quitara, pero bueno me compró los tenis y ni modo".
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Las declaraciones prestadas por Varela reflejan los años felices que vivieron juntos durante la carrera internacional del deportista. Ambos compartieron experiencias inolvidables tanto en el ámbito profesional como en su vida privada.
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Sin embargo, el ciclo de una de las uniones más admiradas del deporte nacional ha cerrado su capítulo definitivo. Los fanáticos del fútbol recuerdan hoy con respeto la trayectoria de esta reconocida pareja catracha.
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Ahora Virginia se mantiene dispuesta para sus hijos, ya que son dos grandes pilares que le dejó su relación con Emilio Izaguirre.
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Esta imagen es de los primeros años de relación que tuvieron Emilio Izaguirre y Virginia Varela.
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Era una de las parejas más solidas del fútbol de Honduras, pero todo indica que llegó su fin tras 20 años.
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La última publicación de Virginia en Instagram fue en julio, raro en ella, ya que es una chica muy activa en redes sociales.
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En sus historiais podemos encontrar que subió esta en el concierto de Romeo y la canción que suena "Un beso".
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Ya su última historia fue esta, sonriendo...
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En el perfil de Virginia no hay rastro de Emilio Izaguirre, una decisión que para muchos deja clara su postura.
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La última historia de Emilio fue una canción cristiana llamada "Gratitud" y tampoco se encuentra en su perfil rastro de Virginia.
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