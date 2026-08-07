¿Emilio Izaguirre y Virginia Varela rompieron después de 20 años juntos? Esto se sabe

¿Cuál es el regalo que más le ha impresionado que él le ha dado? "Yo le dije un día: Pues él me da todo lo que le pido a mí gusto, una vez le dije; Yo quiero que me comprés algo pero que me lo des a tu gusto, se fue a la calle, y me compró un par de tenis. Yo quería algo así como una pulsera de Pandora o andar algo así que yo recordara que él me lo dio y no me lo quitara, pero bueno me compró los tenis y ni modo".