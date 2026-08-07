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Flick no lo quiere ver más y se va del Barcelona: "La decisión está tomada"

Barcelona mueve el mercado y Fabrizio Romano lo confirma: el jugador que saldrá del club y su agente ya se reunió con Deco.

07 de agosto de 2026 a las 13:57
Flick no lo quiere ver más y se va del Barcelona: La decisión está tomada
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El Barcelona se sigue armando de cara a la temporada 2026-2027. El equipo de Flick prepara modificaciones, por lo que también se vienen salidas.
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Los azulgranas ya están en pretemporada y el técnico alemán sigue analizando qué jugadores podrán formar parte del primer equipo para la siguiente campaña.
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Es por ello que ya empieza a descarta y este viernes Fabrizio Romano confirmó al próximo jugador que tiene las puertas abiertas para salir en este mercado de fichajes.
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Con esto, el Barcelona trata de darle más minutos, ya que tiene a una figura que es inamovible en el esquema principal de Hansi Flick.
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Hablamos de Roony Bardghji, el jugador sueco que llegó en 2025 como una de las nuevas joyas en el conjunto azulgrana.
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Sin embargo, el papel de Bardghji fue secundario, ya que su posición tiene dueño: Lamine Yamal.
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Pese a ello, el jugador sueco siempre tomó con profesionalismo su rol y aprovechó los minutos que Hansi Flick le dio durante la pasada temporada.
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Es por ello que el club tomó la decisión de dejarlo ir en esta temporada, para que el jugador tenga más rodaje en el fútbol europeo.
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"Se entiende que Roony Bardghji y el Barcelona están considerando su traspaso en las últimas semanas del mercado de fichajes: la decisión está tomada. Roony se marchará para tener más minutos de juego", confirmó Fabrizio Romano.
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Y añadió: "El Barcelona planea mantener el control sobre el jugador, ya que confía en el potencial del talentoso sueco".
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Más adelante, Diario SPORT replicó la información de Romano y compartió en exclusiva la imagen del agente del futbolista tras la reunión que sostuvo con Deco, director deportivo del Barcelona.
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"Según ha podido saber SPORT, Deco se ha reunido este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con Christian Emile, representante del extremo sueco, en un encuentro en el que se ha terminado de perfilar su salida", informa SPORT desde su sitio web.
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"La decisión llega después de varios meses en los que Bardghji ha demostrado que puede competir al máximo nivel siempre que ha tenido la oportunidad", complementan.
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Aunque su próximo equipo aún no está del todo confirmado, la salida del futbolista sueco apunta a cerrarse mediante un traspaso - es la prioridad del club - respaldado por el interés que varios clubes han mostrado formalmente en los últimos meses. Sporting y Oporto son dos de los equipos que han preguntado por su situación.
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En la directiva del club azulgrana se mantiene el optimismo sobre la posibilidad de concretar un acuerdo económico beneficioso para sus arcas. Asimismo, la entidad busca incluir en el contrato una cláusula para reservarse un porcentaje sobre un futuro traspaso, convencida de que el jugador aumentará de forma notable su valor de mercado en los próximos años.
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