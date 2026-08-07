Así la vive Rodri y su mujer mientras espera fichar con el Barcelona

Rodri Hernández se ha convertido en el gran objetivo del Barcelona de cara a la temporada que viene y el futbolista disfruta de sus últimos días de vacaciones en uno de los destinos más reconocidos de España.
Una llamada telefónica deHansi Flick y la lentitud del Real Madrid para cerrar un acuerdo con el Manchester City, han provocado que Rodri se incline por el proyecto del Barcelona. El volante español parecía encarrilado al conjunto merengue, pero finalmente eligió negociar su traspaso con el club catalán.
El contacto del entrenador germano ha sido determinante en la operación y le ha trasladado de primera mano su proyecto deportivo. Logró convencerlo de ignorar a los blancos y priorizar la opción azulgrana. Además, el mediocampista entiende que su estilo de juego se adapta mejor a la filosofía del Barça.
Las negociaciones entre Barcelona y Manchester City comenzaron este viernes, con una oferta de 45 millones de euros que fue rotundamente rechazada. La entidad inglesa pide al menos 80 millones por Rodri, quien afronta su último año de contrato en el Etihad y su intención pasa por aterrizar en el Camp Nou.
El City no se caracteriza por ir en contra de la voluntad de sus futbolistas y en todo momento ha dejado claro que si llega una propuesta adecuada pueden irse. Sin embargo, no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del Mundial 2026.
Mientras el Barcelona se alista para presentar una contraoferta, Rodri se desconecta en Ibiza con su familia y amigos. El futbolista apura sus últimos días de vacaciones a la espera de resolver su futuro lo más pronto posible. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
El diario Marca publicó este viernes unas imágenes en las que el mediocampista disfruta del sol y la playa en la famosa isla, y combina su descanso con el proceso de recuperación de una reciente cirugía de espalda. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
Su estadía en Ibiza coincide con intensas negociaciones para su traspaso al Barcelona, habiendo dado ya el "sí" al cuadro balugrana y rechazando una propuesta del Real Madrid. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
Rodri desconecta en el Mediterráneo con su esposa Laura Iglesias, mientras el Manchester City ya declinó la primera oferta formal del Barça al considerarla "demasiada baja", según el reporte de Sky Sports. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
El campeón del mundo, de 30 años, le ha comunicado a sus representates que el acuerdo con los azulgranas se pueda concretar antes del 12 de agosto, fecha en la que desea ponerse bajo las órdenes de Flick. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
Rodri jugando con su mujer con lanzarla al mar desde un yate que alquilaron durante los últimos días de vacaciones. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
La pareja se caracteriza por mantener un perfil extremadamente bajo y alejado del foco mediático. Ninguno de los dos tiene cuentas públicas en redes sociales, una decisión que el futbolista tomó desde muy joven para priorizar su tranquilidad y la vida real. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
Laura Iglesias ejerce como cirujana en Castellón, manteniendo su propia carrera completamente desligada del mundo del fútbol, aunque suele acompañar a Rodri en los partidos más importantes de los 'Cityzens'. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
No suelen aparecer en revistas del corazón y evitan las grandes fiestas de celebridades. Sus apariciones públicas se limitan a momentos clave, como la gala del Balón de Oro o los festejos en el campo tras ganar títulos con el City o la selección española. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
Incluso durante sus periodos de descanso, como sus recientes vacaciones en la naturaleza profunda de Montenegro o su paso por Ibiza, optan por la desconexión total y la privacidad familiar. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)
En Ibiza se les ha visto compartiendo en un ambiente estrictamente íntimo y familiar. Utilizan este tiempo para recargar energías tras una exigente temporada y en medio de las negociaciones de su fichaje por el Barcelona. (Foto: Jon Arrillaga de diario Marca)