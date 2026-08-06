Real Madrid sacude el mercado y la bomba de Rodri; el nuevo fichaje del PSG

BOMBAZO / Cuando parecía que el futuro de Rodri pasaba por el Real Madrid, el volante español ha dado un giro inesperado y tendría decidido unirse al Barcelona por encima de cualquier otro club. El futbolista afronta su último año de contrato con el Manchester City y los azulgranas ahora deberán presentar una oferta por su fichaje. Sobre la mesa podrían colocar unos 60-70 millones de euros.