Real Madrid sacude el mercado y la bomba de Rodri; el nuevo fichaje del PSG

Las principales novedades en el mercado de fichajes de Europa: Real Madrid es protagonista este jueves y el giro inesperado por Rodri. El PSG de Luis Enrique anuncia nuevo refuerzo.
OFICIAL / El Genoa anuncia el fichaje de Djibril Sow procedente del Sevilla. El volante suizo llega tras jugar el Mundial con su selección y disputar 87 partidos con el conjunto español, con el que anotó ocho goles.
OFICIAL / Otro refuerzo para Cesc Fábregas: Yan Couto se suma al Como procedente del Borussia Dortmund en calidad de cedido por una temporada. El lateral brasileño volverá a jugar la Champions League.
Locura en Italia por Franco Mastantutono. El volante argentino ya se encuentra en Florencia para cerrar su fichaje con la Fiorentina y los aficionados le dieron una tremenda bienvenida. El Real Madrid lo presta por una temporada y ambos clubes se dividen su salario.
OFICIAL / Mohamed Salah desató la pasión turca esta tarde tras ser presentado como nuevo refuerzo del Trabzonspor. El delantero egipcio firma por dos temporadas luego de ganar absolutamente todo en Liverpool.
OFICIAL / James Trafford ya es el nuevo portero del Leeds tras pagar 45 millones de euros al Manchester City, que también se guarda un 20% de una futura venta, y se convierte en el cuarto guardameta más caro de la historia.
Enzo Maresca habló sobre la inminente salida de Rodri. "Hay muchas especulaciones sobre nuestros jugadores. Desafortunadamente, con el mercado de fichajes abierto, cualquier cosa puede pasar. Así que tenemos que estar preparados para ello", dijo el técnico del Manchester City.
OFICIAL / Se acabó la novela de Vinicius luego de llegar a un acuerdo con el Real Madrid para su renovación. Después de todos los rumores que lo colocaban en el Arsenal, el brasileño se queda en la 'Casa Blanca' y extiende su contrato hasta 2032.
Manchester City y Olympique de Marsella están negociando el traspaso de Gerónimo Rulli. El guardameta argentino, de 34 años, ha dado su visto bueno para unirse al cuadro inglés y acompañar a Donnaruma en la portería.
OFICIAL / El PSG confirmó el fichaje de Maghnes Akliouche y firma hasta el 2031. El habilidoso jugador de 24 años llega luego de tres grandes temporadas en el Mónaco y un pago de 50 millones de euros. Formó parte de la selección francesa en la reciente Copa del Mundo.
BOMBAZO / Cuando parecía que el futuro de Rodri pasaba por el Real Madrid, el volante español ha dado un giro inesperado y tendría decidido unirse al Barcelona por encima de cualquier otro club. El futbolista afronta su último año de contrato con el Manchester City y los azulgranas ahora deberán presentar una oferta por su fichaje. Sobre la mesa podrían colocar unos 60-70 millones de euros.
De acuerdo con Sport, Rodri se cansó de esperar al Madrid y durante esta semana recibió la llamada de Hansi Flick para conocer su situación. El DT alemán lo convenció de rechazar a los blancos y priorizar la opción blaugrana. El mediocampista entiende que su estilo de juego se adapta mejor a la filosofía del Barcelona.
OFICIAL / Real Madrid anunció la llegada de Yan Diomande, procedente del Leipzig. El extremo marfileño, de 19 años, se convierte en el traspaso más caro en la historia de la entidad merengue, que pagó 140 millones de euros y le dio un contrato por siete temporadas.
Joselu, de 36 años, sigue libre tras terminar su contrato con el Al-Gharafa de Qatar y el diario Marca publica que tendría opciones de regresar a Europa. El Porto se ha fijado en el delantero, que podría volver a disputar la Champions, la competición en la que fue vital en la conquista de la Decimoquinta del Real Madrid.
El periodista Fabrizio Romano adelanta que River Plate ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid por Thiago Almada. El volante argentino volverá a su país por unos 20 millones de euros.
OFICIAL / Matthias Jaissle es anunciado como nuevo entrenador del Newcastle. El alemán se marcha del Al Ahli de Arabia Saudita para iniciar una nueva etapa en la Premier League.
El futuro de Bradley Barcola sigue sin resolverse. Según informa L'Equipe, el PSG mantiene una postura firme en las negociaciones con el Liverpool por el extremo y no tiene intención de rebajar sus exigencias, fijadas en más de 150 millones de euros, incluidas las variables.
Bruno Guimaraes completó con éxito el reconocimiento médico con el Arsenal y firmará hasta 2031 en una operación cercana a los 90 millones de euros. El técnico Mikel Arteta ya le dio la bienvenida a uno de los fichajes que perseguía desde hace años, según confirma Fabrizio Romano.
Otro refuerzo en Stamford Bridge. Fabrizio Romano revela que el Chelsea cerró un acuerdo con el Rayo Vallecano por el traspaso de Pep Chavarria. El lateral zurdo llegará a los 'Blues' por 19 millones de euros fijos más 2 millones en bonus.
El periodista español David Ibáñez confirmó en 'El Desmarque' que Julián Álvarez se reunirá con Simeone la próxima semana para comunicarle su deseo de marcharse. "Espera que el Cholo le entienda, le pueda ayudar y que el Atlético se siente a negociar para no tener a un jugador a disgusto", asegura. El argentino quiere irse al Barcelona.