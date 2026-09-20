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La verdad por la que Messi no regresó a Barcelona y señalan al culpable: "Cambió todo"

Xavi Hernández reveló que Messi estaba entusiasmado por volver a vestir la camiseta culé, pero hubo alguien que frenó su regreso.

20 de septiembre de 2026 a las 18:32
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Xavi Hernández reveló que Messi estaba entusiasmado por volver a vestir la camiseta culé, pero hubo alguien que frenó el regreso del astro argentino luego del Mundial 2022.
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El regreso del astro argentino en 2023 estuvo cerca de concretarse y las conversaciones entre el club y el astro argentino no fueron un simple rumor de mercado, pero finalmente todo se cayó.
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En una entrevista con el conductor indio Prakhar Gupta para Youtube, el exfutbolista y entrenador Xavi Hernández reveló detalles de aquel "fichaje" frustrado con el argentino.
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En dicha entrevista, Xavi reveló que el diálogo con Messi se prolongó durante cuatro meses y que, tanto el cuerpo técnico y el jugador daban luz verde a su vuelta al equipo.
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“Messi tenía muchas ganas de volver al Barcelona, y yo estaba totalmente a favor”, explicó Xavi Hernández.
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Asimismo, reveló que tanto “el propio Messi tenía muchas esperanzas, y tanto yo como todo el cuerpo técnico también las esperábamos con grandes expectativas”.
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Para Xavi, la vuelta del '10' representaba el cierre perfecto para una época dorada: “En ese momento, pensaba que íbamos a volver a Montjuic para vivir algo como el último baile de Michael Jordan”.
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Más allá del impacto mediático, el entrenador catalán defendió la viabilidad futbolística del fichaje: “Fue difícil, porque creo que lo necesitábamos. Necesitábamos su regreso al equipo, y él aún estaba en perfectas condiciones físicas. Y además, ganó la Copa del Mundo en Qatar en 2022”.
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En la misma línea, reveló quien fue el que frenó su regreso al Barcelona: “Pero al final, el presidente Laporta decidió que no quería volver a fichar a Messi”.
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“De repente, el presidente canceló todo”, reveló el exentrenador el Barcelona sobre el retorno fallido de Messi.
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“Fue muy extraño, porque durante esos cuatro meses, incluso habíamos intercambiado opiniones con el presidente sobre este tema”, continuó.
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La cancelación del fichaje dejó a Xavi teniendo que comunicarle personalmente a Messi lo que había sucedido con la operación.
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Xavi confesó “me resultó muy difícil decirle a Messi: ‘No lo haremos. No lo haremos’.
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“Él estaba entusiasmado, yo también, al igual que el cuerpo técnico, y de repente, el presidente cambió de opinión”, expresó.
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“Podría haber sido un período fantástico, pero nunca se concretó. Es realmente lamentable", finalizó.
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