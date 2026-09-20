La verdad por la que Messi no regresó a Barcelona y señalan al culpable: "Cambió todo"

Xavi Hernández reveló que Messi estaba entusiasmado por volver a vestir la camiseta culé, pero hubo alguien que frenó el regreso del astro argentino luego del Mundial 2022.
El regreso del astro argentino en 2023 estuvo cerca de concretarse y las conversaciones entre el club y el astro argentino no fueron un simple rumor de mercado, pero finalmente todo se cayó.
En una entrevista con el conductor indio Prakhar Gupta para Youtube, el exfutbolista y entrenador Xavi Hernández reveló detalles de aquel "fichaje" frustrado con el argentino.
En dicha entrevista, Xavi reveló que el diálogo con Messi se prolongó durante cuatro meses y que, tanto el cuerpo técnico y el jugador daban luz verde a su vuelta al equipo.
“Messi tenía muchas ganas de volver al Barcelona, y yo estaba totalmente a favor”, explicó Xavi Hernández.
Asimismo, reveló que tanto “el propio Messi tenía muchas esperanzas, y tanto yo como todo el cuerpo técnico también las esperábamos con grandes expectativas”.
Para Xavi, la vuelta del '10' representaba el cierre perfecto para una época dorada: “En ese momento, pensaba que íbamos a volver a Montjuic para vivir algo como el último baile de Michael Jordan”.
Más allá del impacto mediático, el entrenador catalán defendió la viabilidad futbolística del fichaje: “Fue difícil, porque creo que lo necesitábamos. Necesitábamos su regreso al equipo, y él aún estaba en perfectas condiciones físicas. Y además, ganó la Copa del Mundo en Qatar en 2022”.
En la misma línea, reveló quien fue el que frenó su regreso al Barcelona: “Pero al final, el presidente Laporta decidió que no quería volver a fichar a Messi”.
“De repente, el presidente canceló todo”, reveló el exentrenador el Barcelona sobre el retorno fallido de Messi.
“Fue muy extraño, porque durante esos cuatro meses, incluso habíamos intercambiado opiniones con el presidente sobre este tema”, continuó.
La cancelación del fichaje dejó a Xavi teniendo que comunicarle personalmente a Messi lo que había sucedido con la operación.
Xavi confesó “me resultó muy difícil decirle a Messi: ‘No lo haremos. No lo haremos’.
“Él estaba entusiasmado, yo también, al igual que el cuerpo técnico, y de repente, el presidente cambió de opinión”, expresó.
“Podría haber sido un período fantástico, pero nunca se concretó. Es realmente lamentable", finalizó.