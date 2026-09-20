¿Qué pasó con Alfredo Hawit? Así es su nueva vida tras estar preso en Estados Unidos

Alfredo Hawit, uno de los exdirigentes más conocidos del fútbol hondureño, regresó al país tras su condena en Estados Unidos por el caso FIFAGate y luego tuvo un paso por el gobierno de Xiomara Castro. ¿A qué se dedica ahora?
Alfredo Hawit fue uno de los máximos dirigentes en la Federación de Fútbol de Honduras junto a Rafael Leonardo Callejas.
En 2015, Hawit asumió como presidente de la entonces Fenafuth y en ese año fue detenido en Suiza por casos de corrupción en el famoso FIFAGate.
Alfredo Hawit, nacido en El Progreso el 8 de octubre de 1951, fue vicepresidente de Concacaf y presidente interino de la Concacaf entre el 2011 al 2012.
Además fue uno de los vicepresidentes de la FIFA bajo la gestión de Joseph Blatter. El 3 de diciembre del 2015 fue detenido en Suiza tras explotar el caso FIFAGate.
El 11 de abril de 2016, Alfredo Hawit se declaró culpable ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York.
Hawit aceptó responsabilidad por: conspiración para crimen organizado, dos cargos de conspiración para fraude electrónico y conspiración para obstruir la justicia.
También aceptó entregar 950,000 dólares en concepto de decomiso. Hawit reconoció haber recibido sobornos a cambio de influir en la adjudicación de derechos de televisión, medios y marketing relacionados con competiciones de Concacaf y partidos de clasificación mundialista.
El 29 de junio de 2020, la jueza federal Pamela K. Chen determinó que Alfredo Hawit había cumplido con su tiempo de sentencia: dos años de libertad supervisada. En septiembre del 2021 reapareció en Honduras.
En septiembre de 2021, el exdirigente hondureño reapareció en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso, ciudad donde él nació; lo hizo jugando un partido de fútbol.
Hawit en ese momento dejó en claro que no hablaría nada de su proceso judicial en una entrevista que dio al medio Teleprogreso.
¿Qué hace ahora? Hawit tiene una casa en Tegucigalpa, además de tener propiedades en El Progreso. Ahora mantiene un perfil bajo y dedica su tiempo a Dios. Ya no se mete en temas futbolísticos dirigenciales pues lo tiene prohibido.
Grupo OPSA constató que Alfredo Hawit fue asesor de una Secretaría en el gobierno de Xiomara Castro, específicamente en la Secretaría de Defensa cuando el titular era José Manuel Zelaya, hijo del exdiputado Carlos Zelaya. Hawit es abogado de profesión.
En agosto del 2023, Hawit volvió a aparecer de manera pública y así lucía, lo hizo dando una entrevista a Deportes TVC y hablando únicamente de fútbol. Evitó referirse al FIFAGate.
Alfredo Hawit fue asesor de la Secretaría de Defensa en el gobierno pasado, asiste a la iglesia y mantiene un perfil lejos de los medios de comunicación.