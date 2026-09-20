Las rojas perdonadas al Atlético, errores del VAR contra el Madrid y ataque a Mbappé

Polémica en el derbi: Las rojas que le perdonaron al Atlético, errores del VAR afectan al Real Madrid y ataque a Mbappé
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerez, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez disfrutaron juntos el derbi en el Metropolitano
Previo al inicio del partido, Kylian Mbappé, Konaté y Vinicius recibieron un ataque desde las grades del Atlético tras una pancarta en la que se lee "Ceuta es España, ni se arruga ni se tapa". Todo esto fue por el gesto de Vinicius, Mbappé y Konaté en Elche
¡Fue silbado! El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez salió una vez más en el banquillo, sin embargo, los aficionados colchoneros lo silbaron al ser nombrado en las pantallas gigantes del estadio.
El Atlético del Cholo salió con Jan Oblak, en la portería; Marc Pubill, Cristian 'Cuti' Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Marcos Llorente y Johnny Cardoso, en el medio campo; Giuliano Simeone, Kang in Lee y Álex Baena, por delante; y Jonathan David, en punta.
Mientras que Mourinho eligió a Aurelien Tchouaméni como acompañante del uruguayo Fede Valverde en el once titular para el derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.
Este fue el once del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
El primer tiempo fue demasiado caliente y también se jugaba desde el banquillo. Acá el entrenador del Real Madrid, José Mourinho habla con el árbitro del encuentro durante el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Real Madrid.
Minutos más tarde, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, recibió una tarjeta amarilla por reclamos constantes.
Tanta calentura había que no tardó en llegar. El derbino iba a estar exento de polémica y la primera y más importante llegó pasada la media hora de juego, tras un lance entre Cristian Romero y Jude Bellingham que se saldó con tarjeta amarilla para el defensa del Atlético de Madrid.
Jude Bellingham se lanzó al suelo para llevarse la pelota en un balón dividido y el Cuti, que también iba al duelo, terminó pisando con los tacos de su taco derecho a la altura de la rodilla del madridista. Sin embargo, Miguel Ortiz Arias le mostró de primeras la amarilla al madridista. Y luego de la revisión del VAR fue para el Cuti
Archivo VAR, especialista en estas jugadas, dijo que fue un show del VAR esta acción y respaldó la decisión del central.
Mientras que Tomás Roncero no salió nada contento: "Es para irse del campo. Escandalosa roja perdonada al Cuti Romero. Manipulación arbitral vergonzoza. Es para irse del campo."
Minutos más tardes, Kang-in Lee le clavó los tacos a Valverde y tuvo que ser expulsado después de la acción del Cuti. Sin embargo, el árbitro solo pitó la falta sin sacarle ni amarilla.
En el inicio del complemento, el Atlético de Madrid salió más agresivo y Dean Huijsen terminó expulsado en el minuto 50. El español llegó tarde y condicionó el derbi con el Real Madrid en inferioridad numérica y el 1-0 en contra.
Ortiz Arias acudió a la pantalla del VAR para revisar la amonestación al zaguero 'merengue'. De la tarjeta amarilla en primera instancia a la roja directa después de analizar la acción con más detenimiento.
Alejandro Grimaldo superó a Thibaut Courtois en la batalla psicológica desde los once metros.
El delantero del Atlético de Madrid Alex Grimaldo celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado este domingo en el del estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española.
Por si fuera poco, el Atlético de Madrid se lanzó a por más y encontró el 2-0 apenas seis minutos después.
Giuliano Simeone puso el centro raso perfecto hacia la posición de Jonathan David, quien lo empujó a placer.
Cholo Simeone salió corriendo a festejar con sus jugadores a la esquina.
Luego del 2-0, Jonathan David salió y Julián Álvarez ingresó. Lo curioso es que el estadio le aplaudió al canadiense y el argentino fue silbado.
Real Madrid descontó al 89' con gol de cabeza de Rüdiger, pero no fue suficiente para lograr un punto por la fecha 7 de LaLiga de España.
Con este resultado, el Atlético pasa al segundo lugar desplazando al equipo de Mourinho al tercer puesto. Los colchoneros quedan con 16 puntos y los blancos con 15, mismos que tien Real Betis (4°).
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se mostró muy afectado tras perder el derbi ante el Atlético de Madrid.