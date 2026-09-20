Las rojas perdonadas al Atlético, errores del VAR contra el Madrid y ataque a Mbappé

Jude Bellingham se lanzó al suelo para llevarse la pelota en un balón dividido y el Cuti, que también iba al duelo, terminó pisando con los tacos de su taco derecho a la altura de la rodilla del madridista. Sin embargo, Miguel Ortiz Arias le mostró de primeras la amarilla al madridista. Y luego de la revisión del VAR fue para el Cuti