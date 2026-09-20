Lamine Yamal revela por lo que cambiaría su salario y nadie lo sabía en su vida

La reflexión de Yamal deja ver una cara menos conocida de su vida. Mientras millones de aficionados sueñan con alcanzar el nivel de reconocimiento, éxito y privilegios que disfruta el futbolista, él admite que también echa de menos algunos aspectos de la vida que perdió con la fama. Lamine gana un salario base estimado entre 15 y 17 millones de euros brutos por año, algo que seguro cambiaría por momentos de paz que a veces no tiene.