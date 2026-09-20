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Lamine Yamal revela por lo que cambiaría su salario y nadie lo sabía en su vida

El joven delantero del Barcelona, acostumbrado a los focos, la fama y la atención constante, confesó que su realidad no es tan perfecta como muchos pueden imaginar

20 de septiembre de 2026 a las 06:20
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Lamine Yamal se sinceró sobre su vida en Barcelona y quiso dejar claro que no es tan perfecta como muchos piensan.
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Yamal vive una realidad que millones de jóvenes podrían imaginar como un sueño, pero el propio futbolista reconoce que detrás de los éxitos, los grandes contratos, los focos y la popularidad también existen aspectos de su vida que no disfruta.
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El atacante del Barcelona se sinceró sobre su día a día en la ciudad catalana y dejó una reflexión que permite conocer una faceta mucho más personal del joven futbolista, quien pese a su enorme crecimiento dentro de los terrenos de juego todavía extraña algunas de las cosas más sencillas de la vida cotidiana.
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Con apenas unos años en la élite, Yamal pasó de ser un joven talento de Rocafonda a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.
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Su nombre aparece constantemente en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones entre aficionados, mientras que cada aparición pública genera una enorme atención.
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Sin embargo, esa fama también ha provocado que actividades tan normales como salir a caminar, comprar ropa o sentarse a tomar algo en una terraza se hayan convertido en situaciones complicadas para él.
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Durante una entrevista, el futbolista del Barcelona explicó que en ocasiones observa a personas disfrutando de su día con total tranquilidad y llega a pensar que le gustaría estar en su lugar.
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Aunque desde fuera muchos puedan imaginar que tener su capacidad económica y poder comprar prácticamente cualquier cosa representa una vida perfecta, Yamal aseguró que su percepción es completamente diferente.
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"Siempre me pasa cuando estoy dando una vuelta por Barcelona, a lo mejor voy a comprar ropa que la gente dirá: 'Ojalá ser Lamine y comprarme todo lo que quiera'", explicó el futbolista al referirse a la manera en que algunas personas pueden observar su vida desde fuera.
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Sin embargo, la realidad que vive Yamal es muy distinta a la que muchos imaginan.
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El jugador reconoció que, lejos de sentirse afortunado por no tener límites económicos a la hora de comprar, en ocasiones desearía tener algo que para otras personas parece completamente normal: caminar por la ciudad sin ser reconocido y poder disfrutar de un momento de tranquilidad.
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"No obstante, para mí es al revés", sentenció el futbolista, dejando claro que el dinero y la fama no compensan necesariamente la pérdida de privacidad que experimentó desde su irrupción en el fútbol profesional.
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Uno de los principales motivos de su reflexión es precisamente el deseo de llevar una vida mucho más anónima. Yamal explicó que le gustaría poder disfrutar de Barcelona como cualquier otro joven, salir con sus amigos, sentarse a tomar algo o simplemente compartir un momento en la calle sin que todas las miradas estén dirigidas hacia él.
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"Ojalá ser vosotros y poder tomar algo en esta calle tranquilamente o poder convivir con la gente sin llamar mucho la atención", manifestó el jugador, en una confesión que muestra el contraste entre la imagen de estrella mundial que proyecta hacia el exterior y sus deseos personales fuera del terreno de juego.
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Lamine Yamal también se muestra autocrítico con su actuación en el último Mundial, pese a haber contribuido al éxito de la selección española. "No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión", explicó.
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La reflexión de Yamal deja ver una cara menos conocida de su vida. Mientras millones de aficionados sueñan con alcanzar el nivel de reconocimiento, éxito y privilegios que disfruta el futbolista, él admite que también echa de menos algunos aspectos de la vida que perdió con la fama. Lamine gana un salario base estimado entre 15 y 17 millones de euros brutos por año, algo que seguro cambiaría por momentos de paz que a veces no tiene.
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Para el delantero azulgrana, poder disfrutar de las pequeñas cosas sin cámaras, miradas o interrupciones se ha convertido en uno de los mayores lujos.
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