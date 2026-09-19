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El desahogo de Nixon antes de ir a la H, el que se despedió y la polémica del FVS

Nixon Cruz fue el héroe de Real España que sacó un gran triunfo en la despedida de Mauro Reyes. Esta fue la polémica del FVS y así fue captado el nuevo DT.

19 de septiembre de 2026 a las 21:08
El desahogo de Nixon antes de ir a la H, el que se despedió y la polémica del FVS
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Nixon Cruz fue el héroe de Real España que sacó un gran triunfo en la despedida de Mauro Reyes. Esta fue la polémica del FVS y así fue captado el nuevo DT.

 Héctor Paz
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Las bellas aficionadas de Real España se hicieron presentes para apoyar a su equipo en el estadio Morazán.
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Esta bella rubia también engalanó el estadio Morazán en la previa del juego ante Motagua.
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Otra aficionada más que posó para el lente de DIEZ.
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Estas chicas llegaron juntas, una apoyando a Real España y la otra a Motagua.
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Así formó Real España: 22. Luis López, 39. Daylor Cacho, 6. Devron García, 25. Marcelo Pereira, 5. Franklin Flores, 28. Carlos Mejía, 36. Roberto Osorto, 8. Anthony García, 10. Jhow Benavídez, 30. David Sayago y 11. Eddie Hernández
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Así salió Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Discua, 8. Denie Meléndez, 23. José Reyes, 27. Jefry Macías, 21. Jesús Batiz y 19. Rodrigo De Olivera.
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¡Llegó el nuevo técnico de Real España!
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El técnico español Juan Ignacio Martínez estuvo presente en el Morazán observando por primera vez al Real España.
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Este lunes será presentado como nuevo entrenador aurinegro.
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Esta era la cara de Nixon Cruz antes del partido. Otra vez era suplente, pero no sabía lo que venía.
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Emilio Izaguirre y Elias Burbara, directivos rivales, fueron captados hablando de forma amena antes del partido.
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Al minuto 43 se dio la polémica luego de un remate de Eddie Hernández que dio en la mano de Denis Meléndez. El jugador quiso esconder las manos, pero lo que hizo fue abrirlas.
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Selvin Brown fue a revisar la jugada y por su posición en el campo sumado al FVS tomó una clara decisión.
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Brown dijo que no era penal y el partido seguía. Para muchos está jugada debía ser penal.
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Los aficionados de Real España llegaron a apoyar a su equipo y no perdieron la fe de sacar un buen triunfo.
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Mauro Reyes se quería ir con un triunfo tras dejar el cargo técnico de Real España. Al DT se le vio muy metido en el partido.
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Desde que Jeaustin Campos se fue, Mauro no perdió un tan solo juego y dejó al Real España líder del Apertura con 18 puntos.
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Nixon entró al campo para darle a Real España otro fútbol y vaya que lo logró
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La perla del Real España recibió un gran rezago y la cruzó a Luis Ortíz.
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Tras todo lo que se ha venido hablando de él, Nixon lo tomó como un desahogo.
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Así festejaba el que fue el 1-0 definitivo para derrotar a Motagua.
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Ahora el chico debe concrentrarse en la selección de Honduras.

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La cara de Javier López ante la nueva derrota de Motagua en el torneo.
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