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¿Quién es la periodista de negro? Hermosas mujeres que enamoran en La Paz

¡Bellas! Hermosas mujeres enamoraron en el ambiente previo del Génesis FC vs Olancho FC.

19 de septiembre de 2026 a las 14:48
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¿Quién es la de negro?: hermosas mujeres enamoran en La Paz previo al Génesis-Olancho

 Foto: Aníbal Vázquez y Neptalí Romero
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La afición de Génesis respondió de buena manera para apoyar hoy a su equipo en el encuentro que se jugará en La Paz frente al Olancho FC.
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Héctor Gustavo Sánchez, presidente del Génesis, atendió amablemente al comisario del partido.
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Una de los momentos destacados en la previa fue el gesto entre jugadores de Génesis y Olancho FC.
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Los jugadores locales esperaron la entrada de la visita para recibirlos y saludarlos de manera muy amable.
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Por otro lado, las hermosas mujeres del Génesis se hicieron presente en el Estadio Roberto Suazo Cordova de La Paz.
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La hermosa periodista de El Heraldo que robó muchas sonrisas en la previa del partido.
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¡BELLA! Así lucieron las aficionadas del Génesis su belleza en el Estadio de La Paz.
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¿Quién es la hermosa periodista de negro? Se trata de Shirle Maryori Cálix Alvarado es una reconocida periodista, licenciada en periodismo y directora de deportes hondureña que destaca en el canal de televisión HCH (Hable Como Habla).
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Es considerada el rostro principal del contenido deportivo del canal, ganándose el cariño del público por su carisma, conocimiento y trayectoria en una disciplina tradicionalmente dominada por hombres
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El FVS también estará presente, una vez más, en el estadio de La Paz para un duelo vital para entrar al repechaje entre Olancho y Génesis.
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Los aficionados del Olancho tmbién hicieron su viaje para apoyar a los potros que llegan obligados a sumar.
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¡Hasta los bebés se hicieron presentes en el Estadio de La Paz!
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¡RICO! Niños y adultos disfrutaron de una rica minuta o raspado por el alto calor que se vive en La Paz.
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El partido está programado para las 3:30 p.m y ambos llegan obligados a sumar para subir a los primeros puetos de la tabla de posiciones. Ambos tienen 10 puntos y son quintos y sextos lugares.
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El encuentro contará con una cobertura especial para los aficionados del fútbol hondureño, ya que será transmitido por GO TV, Diario Deportivo DIEZ y HCH.
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