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¡En pantalla gigante! Mauricio Dubón y su descomunal ovación en su regreso a Houston

Dubón fue reconocido por su entrega, su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones y su aporte al histórico campeonato conseguido por los Astros en 2022.

19 de septiembre de 2026 a las 10:34
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¡Descomunal ovación para Dubón! El catracho vivió una noche de ensueño en su regreso a la casa de los Astros de Houston.

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Mauricio Dubón protagonizó una noche cargada de emociones este viernes en Daikin Park, donde volvió a la casa de los Astros, pero esta vez defendiendo el uniforme de los Bravos de Atlanta.
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El pelotero hondureño regresó a Houston por primera vez desde su salida de la organización y los Astros no dejaron pasar la oportunidad para reconocer su trayectoria.
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Antes del inicio del encuentro entre Atlanta y Houston, la organización texana preparó un video especial dedicado al sampedrano por sus años con el equipo.
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Las imágenes fueron proyectadas en las pantallas del estadio y provocaron una reacción inmediata entre los aficionados que asistieron al compromiso.
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Los seguidores de los Astros se pusieron de pie para brindarle una ovación a Dubón, quien respondió al cariño saludando a los presentes desde el terreno de juego.
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La propia MLB compartió imágenes del emotivo momento en sus plataformas, destacando el recibimiento que tuvo el hondureño durante su retorno a Houston.
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Dubón defendió la camiseta de los Astros entre 2022 y 2025, período en el que consiguió uno de los mayores logros de su carrera profesional.
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El catracho fue parte del plantel que conquistó la Serie Mundial de 2022, dejando su nombre entre los integrantes del equipo campeón de las Grandes Ligas.
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Durante sus cuatro temporadas con Houston, el sampedrano disputó un total de 485 encuentros de temporada regular con la organización.
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Su aporte y versatilidad lo convirtieron en una pieza importante para los Astros, además de ganarse el cariño de los aficionados durante su permanencia.
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La despedida de Houston había generado reacciones entre los seguidores, quienes incluso mostraron su descontento cuando se conoció que el jugador dejaría la organización.
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En noviembre de 2025, los Astros concretaron su traspaso a los Bravos de Atlanta a cambio del infielder Nick Allen, marcando el inicio de una nueva etapa.
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Ahora, Dubón regresó a la ciudad que lo vio brillar, aunque lo hizo como visitante y vistiendo el uniforme de Atlanta en una serie especial frente a su antiguo equipo.
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Otro momentazo que vivió el catracho fue cuando le tocó el turno al bate. La gente lo aplaudió y él saludó a los fanáticos de los Astros de Houston.
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Cuando volvió a pisar el terreno de Houston, los aficionados respondieron con una ovación que el pelotero hondureño difícilmente olvidará.
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