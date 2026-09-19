¡En pantalla gigante! Mauricio Dubón y su descomunal ovación en su regreso a Houston

¡Descomunal ovación para Dubón! El catracho vivió una noche de ensueño en su regreso a la casa de los Astros de Houston.
Mauricio Dubón protagonizó una noche cargada de emociones este viernes en Daikin Park, donde volvió a la casa de los Astros, pero esta vez defendiendo el uniforme de los Bravos de Atlanta.
El pelotero hondureño regresó a Houston por primera vez desde su salida de la organización y los Astros no dejaron pasar la oportunidad para reconocer su trayectoria.
Antes del inicio del encuentro entre Atlanta y Houston, la organización texana preparó un video especial dedicado al sampedrano por sus años con el equipo.
Las imágenes fueron proyectadas en las pantallas del estadio y provocaron una reacción inmediata entre los aficionados que asistieron al compromiso.
Los seguidores de los Astros se pusieron de pie para brindarle una ovación a Dubón, quien respondió al cariño saludando a los presentes desde el terreno de juego.
La propia MLB compartió imágenes del emotivo momento en sus plataformas, destacando el recibimiento que tuvo el hondureño durante su retorno a Houston.
Dubón defendió la camiseta de los Astros entre 2022 y 2025, período en el que consiguió uno de los mayores logros de su carrera profesional.
El catracho fue parte del plantel que conquistó la Serie Mundial de 2022, dejando su nombre entre los integrantes del equipo campeón de las Grandes Ligas.
Durante sus cuatro temporadas con Houston, el sampedrano disputó un total de 485 encuentros de temporada regular con la organización.
Su aporte y versatilidad lo convirtieron en una pieza importante para los Astros, además de ganarse el cariño de los aficionados durante su permanencia.
La despedida de Houston había generado reacciones entre los seguidores, quienes incluso mostraron su descontento cuando se conoció que el jugador dejaría la organización.
En noviembre de 2025, los Astros concretaron su traspaso a los Bravos de Atlanta a cambio del infielder Nick Allen, marcando el inicio de una nueva etapa.
Ahora, Dubón regresó a la ciudad que lo vio brillar, aunque lo hizo como visitante y vistiendo el uniforme de Atlanta en una serie especial frente a su antiguo equipo.
Otro momentazo que vivió el catracho fue cuando le tocó el turno al bate. La gente lo aplaudió y él saludó a los fanáticos de los Astros de Houston.
Cuando volvió a pisar el terreno de Houston, los aficionados respondieron con una ovación que el pelotero hondureño difícilmente olvidará.