"Estaba engañado": el trabajo de Brayan La Playa en USA tras dejar la Liga Nacional

El sueño de llegar a la Liga Nacional de Honduras tuvo que quedar en pausa para un joven que logró llamar la atención por su particular historia
Su historia sorprendió a muchos, ya que pasó de estar cerca de cumplir el objetivo de convertirse en futbolista profesional a volver a una actividad laboral completamente diferente.
Después de recibir una oportunidad para entrenar con un equipo de la máxima categoría y luchar por un puesto dentro del plantel profesional, finalmente decidió regresar a Estados Unidos, donde retomó su trabajo como conductor de camione
Bryan Domínguez, conocido en redes sociales como Bryan La Playa, se convirtió en una de las historias que más llamó la atención durante la pretemporada del Génesis de la Policía Nacional, luego de recibir una oportunidad para integrar el plantel y luchar por un puesto en la Liga Nacional de Honduras.
El creador de contenido hondureño tuvo la posibilidad de cumplir uno de los grandes sueños que había perseguido durante años: convertirse en futbolista profesional y competir al más alto nivel del fútbol hondureño.
La posibilidad de incorporarse al Génesis de la Policía Nacional significó un capítulo especial en su historia. Para Bryan La Playa, aquella oportunidad representaba la posibilidad de acercarse al sueño que había tenido desde niño: jugar oficialmente como profesional.
Durante la pretemporada se tomó muy en serio el reto y trabajó con la ilusión de convencer al cuerpo técnico y ganarse un lugar dentro de las convocatorias del equipo Génesis PN.
Sin embargo, finalmente su etapa con Génesis PN llegó a su final y Bryan regresó a Estados Unidos, donde retomó una actividad laboral completamente diferente al fútbol profesional.
El hondureño sorprendió nuevamente a sus seguidores al mostrar en redes sociales que regresó a su trabajo como conductor de camiones de carga en Estados Unidos, una profesión que desempeña para ganarse la vida.
Bryan compartió imágenes y videos de su regreso a las carreteras y dejó claro que, aunque la oportunidad de jugar profesionalmente no terminó como esperaba, continuará trabajando en una profesión que considera digna y que le permite obtener buenos ingresos.
“Ustedes ganaron. No siempre se obtiene lo que uno quiere. Esto es lo mío, yo estaba engañado”, expresó Bryan La Playa en sus redes sociales mientras mostraba parte de su jornada laboral.
Posteriormente, agregó: “Estamos regresando al trabajo que estaba parado. Gracias a Dios hacemos esta profesión que paga bien. Aunque de repente se dan cositas”.
De esta manera, Bryan Domínguez vuelve a concentrarse en su trabajo en Estados Unidos mientras mantiene abierta la puerta a cualquier nueva oportunidad que pueda presentarse en el fútbol.
Aunque su paso por Génesis PN no terminó con el debut oficial que esperaba, su historia demuestra el recorrido de un hondureño que nunca abandonó su pasión por el fútbol y que, al mismo tiempo, ha encontrado en el trabajo como conductor de camiones una forma de salir adelante.
En su momento estuvo inscrito como jugador de Liga Nacional y tuvo la posibilidad de formar parte del plantel, aunque la decisión de otorgarle minutos en partidos oficiales correspondía al cuerpo técnico.
Ahora, desde territorio estadounidense, continúa trabajando en el transporte de carga y dejando abierta la posibilidad de que el fútbol pueda volver a aparecer en su camino.