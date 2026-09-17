Ambientazo: el show de la Ultra Fiel y lindas chicas para el Olimpia vs. Firpo

Todo el ambiente que se vive en el Estadio Nacional antes de que arranque el partido entre Olimpia ante Luis Ángel Firpo por la Copa Centroamericana. (Fotos Marvin Salgado)
El Olimpia se mide contra el Luis Ángel Firpo en el Estadio Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, con la meta de sellar el pase a semifinales luego del contundente 0-3 que consiguió la semana pasada en El Salvador.
El conjunto albo afronta este compromiso con el apoyo incondicional de la Ultra Fiel, que llevó a cabo una tremenda fiesta de camino al recinto capitalino.
El lente de DIEZ estuvo presente para vivir todo el color de la afición merengue que llegaron al inmueble con la ilusión de ver a su equipo clasificando a la siguiente ronda del certamen.
Los hinchas del Olimpia llegaron al Estadio Nacional para animar al equipo de sus amores en un partido que prácticamente ya está sentenciado.
La Ulta Fiel es considerada una de las hinchadas más grandes, apasionadas y con mayor presencia de toda Centroamérica.
Cabe mencionar que los leones clasifican a las semifinales ganando, empatando o incluso perdiendo hasta por dos goles de diferencia ante el Firpo.
Pero la fantaticada salvadoreña también se hizo presente en el Estadio Nacional esperando un milagro del Firpo sobre los olimpistas.
Esta guapa aficionada del Firpo posó para las cámaras de DIEZ y confía que su club pueda dar el batacazo en la capital hondureña.
Hasta el Hombre Araña no se quiso perder el encuentro de Olimpia.
Una linda aficionada de los albos luciendo con orgullo la bandera y esperando el pase de su equipos a las semis.
Mucha belleza olimpista en las inmediaciones del Estadio Nacional. El 'León' siempre con el apoyo de su gente.
Olimpia también une parejas y ellos llegaron motivados al inmueble para ver el esperado encuentro.
¡Hola, muñecas! Ellas también levantaron suspiros en los alrededores del estadio.