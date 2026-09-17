  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana

Así sería el 11 titular de Olimpia para enfrentar al FIRPO por la vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana.

17 de septiembre de 2026 a las 12:18
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
1 de 18

¡Con cinco bajas! Así sería el 11 titular de Olimpia para liquidar el boleto a la ronda de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
2 de 18

PORTERO: Édrick Menjívar será el guardián titular del Olimpia ante el Firpo de El Salvador.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
3 de 18

DEFENSA: Kevin Guity le ganaría el duelo a Félix García para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
4 de 18

DEFENSA: Clinton Bennett será titular y hará pareja en la central con el uruguayo Emanuel Hernández.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
5 de 18

DEFENSA: Emanuel Hernández hará pareja central con Clinton Bennett enla zona baja merengue.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
6 de 18

DEFENSA: Cristian Canales reemplazaría al lesionado Carlos Emanuel Cuello en el lateral izquierdo del Rey León.

¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
7 de 18

VOLANTE: Jorge Álvarez arrancaría en el 11 titular de Olimpia ante FIRPO por la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
8 de 18

VOLANTE: Edwin Rodríguez es uno de los ejes y creativos que tiene el conjunto merengue para liquidar al FIRPO de El Salvador.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
9 de 18

VOLANTE: Jack Baptiste es el "5" titularísimo que tiene el Rey León. El ex Real España ha jugado todos los partidos del Rey de Copas.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
10 de 18

VOLANTE: José Raúl García arrancaría nuevamente en el 11 titular del Olimpia. Espinel priorizaría la zona de volantes en lugar del ataque.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
11 de 18

DELANTERO: Imanol Enríquez jugará al costado izquierdo del ataque olimpista en partido que se disputa este jueves en el Estadio Nacional.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
12 de 18

DELANTERO: Ante la baja de Nicolás Dibble y Jorge Benguché, Kilmar Peña sería el elegido para el ataque merengue ante FIRPO.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
13 de 18

BAJA CONFIRMADA: Nicolás Dibble tiene una lesión y no será de la partida con Olimpia ante Firpo de El Salvador.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
14 de 18

OPCIONES: Didier Paguada es una de las cartas que tiene Olimpia para enfrentar al Firpo por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
15 de 18

OPCIONES: Yustin Arboleda es una de las dudas que tiene Espinel para el 11 inicial ante el Firpo de El Salvador. Sin embargo, es un referente del león.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
16 de 18

OPCIONES: Félix García fue titular con Olimpia ante Marathón, y sería suplente para el choque de vuelta ante Luis Ángel Firpo.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
17 de 18

OPCIONES: Edwin Lobo ya es uno de los hombres importantes que tiene Olimpia en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana
18 de 18

OPCIONES: Jamir Maldonado ya está totalmente recuperado de su lesión y podría ser una de las sorpresas en la alineación de Olimpia ante Firpo. Para agregar, Olimpia no contará con Benguché, Chirinos, Dibble y Cuello.
Cargar más fotos