¡5 bajas! Así sería el remodelado 11 titular de Olimpia ante Firpo por Copa Centroamericana

¡Con cinco bajas! Así sería el 11 titular de Olimpia para liquidar el boleto a la ronda de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
PORTERO: Édrick Menjívar será el guardián titular del Olimpia ante el Firpo de El Salvador.
DEFENSA: Kevin Guity le ganaría el duelo a Félix García para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
DEFENSA: Clinton Bennett será titular y hará pareja en la central con el uruguayo Emanuel Hernández.
DEFENSA: Emanuel Hernández hará pareja central con Clinton Bennett enla zona baja merengue.
DEFENSA: Cristian Canales reemplazaría al lesionado Carlos Emanuel Cuello en el lateral izquierdo del Rey León.
VOLANTE: Jorge Álvarez arrancaría en el 11 titular de Olimpia ante FIRPO por la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
VOLANTE: Edwin Rodríguez es uno de los ejes y creativos que tiene el conjunto merengue para liquidar al FIRPO de El Salvador.
VOLANTE: Jack Baptiste es el "5" titularísimo que tiene el Rey León. El ex Real España ha jugado todos los partidos del Rey de Copas.
VOLANTE: José Raúl García arrancaría nuevamente en el 11 titular del Olimpia. Espinel priorizaría la zona de volantes en lugar del ataque.
DELANTERO: Imanol Enríquez jugará al costado izquierdo del ataque olimpista en partido que se disputa este jueves en el Estadio Nacional.
DELANTERO: Ante la baja de Nicolás Dibble y Jorge Benguché, Kilmar Peña sería el elegido para el ataque merengue ante FIRPO.
BAJA CONFIRMADA: Nicolás Dibble tiene una lesión y no será de la partida con Olimpia ante Firpo de El Salvador.
OPCIONES: Didier Paguada es una de las cartas que tiene Olimpia para enfrentar al Firpo por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
OPCIONES: Yustin Arboleda es una de las dudas que tiene Espinel para el 11 inicial ante el Firpo de El Salvador. Sin embargo, es un referente del león.
OPCIONES: Félix García fue titular con Olimpia ante Marathón, y sería suplente para el choque de vuelta ante Luis Ángel Firpo.
OPCIONES: Edwin Lobo ya es uno de los hombres importantes que tiene Olimpia en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
OPCIONES: Jamir Maldonado ya está totalmente recuperado de su lesión y podría ser una de las sorpresas en la alineación de Olimpia ante Firpo. Para agregar, Olimpia no contará con Benguché, Chirinos, Dibble y Cuello.