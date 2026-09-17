Quién es Juan Ignacio Martínez, nuevo técnico de Real España: el contrato que firmará

El español Juan Ignacio Martínez asumirá las riendas del Real España para buscar romper la mala racha que vive el conjunto aurinegro: esta es su trayectoria y el contrato que firmará en Honduras.
Juan Ignacio Martínez Jiménez, conocido como JIM, es el nuevo director técnico de Real España. El español, nacido en Alicante el 23 de junio de 1964, llega a Honduras con una amplia trayectoria en los banquillos y experiencia en la máxima categoría de su país.
JIM comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del fútbol español. Con el paso de los años fue escalando divisiones hasta llegar al fútbol profesional y convertirse en uno de los técnicos con experiencia en LaLiga.
Durante sus primeros años dirigió a diferentes clubes españoles como Alicante, Orihuela, Torrevieja, Mar Menor, Cartagena, Alcoyano, Salamanca y Albacete, antes de dar el salto a la máxima categoría del fútbol español.
Uno de los clubes importantes en su trayectoria fue el Cartagena. Su trabajo con el conjunto murciano le permitió ganar reconocimiento en España y posteriormente recibir la oportunidad de dirigir en Primera División.
En 2011 llegó al Levante UD para afrontar una de las etapas más importantes de su carrera. Bajo su dirección, el conjunto valenciano consiguió una histórica sexta posición en LaLiga durante la temporada 2011-12.
Su gran temporada con el Levante también le permitió recibir el Premio Ramón Cobo, reconocimiento entregado al mejor entrenador de Primera División durante la temporada 2011-12.
En la siguiente temporada continuó al frente del Levante y volvió a competir en Europa. El conjunto español alcanzó los octavos de final de la UEFA Europa League, otra experiencia importante en la carrera de JIM.
Después de su etapa en Valencia, el técnico alicantino continuó su recorrido por Primera División. Dirigió al Real Valladolid y posteriormente al Almería, sumando más experiencia en la máxima categoría española.
JIM también pasó por el Real Zaragoza. Llegó al conjunto aragonés en diciembre de 2020 y permaneció en el cargo hasta 2022, dirigiendo más de 70 partidos oficiales durante su etapa en el club.
El entrenador español también ha trabajado fuera de su país. En su trayectoria aparecen experiencias en China y Kuwait, donde dirigió a diferentes equipos antes de continuar ampliando su recorrido internacional.
Su última experiencia antes de llegar a Honduras fue en Irán. JIM dirigió al Foolad durante la temporada 2023-24, en lo que representó su último paso por el fútbol internacional antes de convertirse en opción para Real España.
Ahora, JIM emprende un nuevo reto en Honduras. El español llega para ocupar el puesto que dejó Jeaustin Campos y después del interinato de Mauro Reyes, quien tomó las riendas del equipo durante la transición.
La directiva aurinegra decidió apostar por la experiencia del técnico español. JIM llega a un Real España que actualmente pelea en la parte alta del Torneo Apertura 2026 y que marcha segundo después de siete jornadas.
El nuevo técnico tiene previsto llegar a San Pedro Sula este viernes 18 de septiembre. Su contrato con Real España será hasta junio de 2027, por lo que tendrá varios meses para conocer al plantel, imponer su idea de juego y romper la mala racha del club sampedrano que suma 8 años y 8 meses sin conocer un título.